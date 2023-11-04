США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны

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США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для осуществления «прорыва» российской обороны. Об этом сообщает издание Forbes.
Уточняется, что США тайно отправили украинским вооружённым силам как минимум одну такую машину. Велика вероятность, что было поставлено несколько бронированных машин данной модели, которые являются самыми мощными в арсенале США.
В статье отмечается, что Белый дом, вероятно, отчитываясь об оказании помощи Украине, отнёс Assault Breachers к расплывчатой категории «оборудования для разминирования».
Опознать тайно поставленные Украине машины случайно удалось на фотографиях президента страны Владимира Зеленского, сделанных в день Ракетных войск и артиллерии, который отмечался 3 ноября.
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В статье отмечается, что Белый дом, вероятно, отчитываясь об оказании помощи Украине, отнёс Assault Breachers к расплывчатой категории «оборудования для разминирования».
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Анастасия Чинкова