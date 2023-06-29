США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины

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«Американцы не осведомлены о том, как расходуются их налоговые взносы. В этой связи, на этой неделе мы в The Grayzone опубликовали аудит, независимо исследуя использование американских налогов, выделенных Украине в 2022 и 2023 годах», — цитирует Блюменталя РИА Новости.
«Это эквивалентно 30 долларам, взысканным с каждого американского гражданина, в то время как четыре из десяти американцев не способны покрыть экстренные медицинские расходы в 400 долларов», — подчеркнул журналист.Читайте также:
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