США запланировали поставить ракеты ATACMS на Украину

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США рассматривают возможность поставок нового вооружения для Украины, в том числе рассматривается вопрос о предоставлении армейских тактических ракет дальнего радиуса ATACMS. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Следует отметить, что дальность нового оружия составляет 190 миль, что в четыре раза превышает дальность имеющихся у Украины ракет.
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