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США запланировали поставить ракеты ATACMS на Украину

ABC: США планируют впервые отправить на Украину ракеты дальнего радиуса ATACMS
09 сентября 2023, 02:43
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США рассматривают возможность поставок нового вооружения для Украины, в том числе рассматривается вопрос о предоставлении армейских тактических ракет дальнего радиуса ATACMS. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Другой источник, близкий к данной ситуации, сообщил телеканалу, что администрация Белого дома, вероятно, включит ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи для Украины. Однако оба источника подчеркивают, что окончательное решение еще не было принято американскими властями, и процесс поставок может занять несколько месяцев, прежде чем Украина получит доступ к ракетам ATACMS.

Следует отметить, что дальность нового оружия составляет 190 миль, что в четыре раза превышает дальность имеющихся у Украины ракет.

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Связанного британского наемника нашли в водоеме на Украине
Sky News: связанного британского наемника нашли мертвым в водоеме на Украине
09 сентября 2023, 02:37

Фото: iStock/zabelin

На Украине найден мертвым еще один британский наемник. Его тело обнаружено на дне водоема, привязанным сзади руками. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Великобритании, передает телеканал Sky News.
«Мы предоставляем поддержку семье британского гражданина, который ушел из жизни на Украине», - заявил представитель британского МИДа.
Он также добавил, что Министерство поддерживает контакт с местными властями.

Погибшего звали Джордан Чедвик, ему был 31 год. Он родом из графства Ланкашир и ранее служил в шотландской гвардии. Согласно информации издания Daily Record, в 2022 году он отправился на Украину, чтобы вступить в «интернациональный легион».

Семья наемника узнала о его гибели 26 июня, и его тело было доставлено на родину 7 августа. Планируется провести расследование обстоятельств его смерти в феврале.

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#оружие
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#всу
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Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили по территории ДНР 141 боеприпас
09 сентября 2023, 01:36

Фото: istockphoto/Standart

Украинские вооруженные силы за последние 24 часа провели 39 артиллерийских обстрелов на территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 141 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно данному отчету, на донецком направлении противник провел 27 артиллерийских обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня, а также артиллерии калибром 155 миллиметров, включая мины с кассетной боевой частью. На горловском направлении было зафиксировано 11 артиллерийских обстрелов с применением артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском направлении произошел один артиллерийский обстрел с применением артиллерии калибром 155 миллиметров.

Всего украинские войска выпустили 141 единицу различных боеприпасов. Под обстрелами оказались районы четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

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#запорожье
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Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев
Глава генштаба Британии Сандерс: Лондон обучает 30-40 процентов добровольцев ВСУ
09 сентября 2023, 00:29

Фото: iStock/nevenmn

Главный руководитель британских вооруженных сил Патрик Сандерс подчеркнул в интервью порталу Forces.net, что Великобритания активно участвует в обучении 30-40% украинских «добровольцев» и является одним из крупнейших контрибьюторов в этой сфере. Он также отметил, что между Великобританией и украинскими командующими поддерживается постоянный диалог.
Сандерс поднял важный вопрос об облавах на призывников, которые регулярно освещаются украинскими СМИ. Эти действия включают в себя использование военных машин скорой помощи для перевозки мобилизованных граждан в пункты сбора, а также раздачу повесток сотрудниками коммунальных служб.

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#всу
#британия
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В Генштабе Британии рассказали о реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО
Генштаб Британии рассказал о своей реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО
08 сентября 2023, 23:40

Фото: iStock/Wirestock

Начальник британского Генштаба Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне специальных военных операций (СВО) на Украине, пишет Forces.net.
По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении первого британского танка Challenger 2 в зоне СВО. Новый глава британского Министерства обороны Грант Шаппс подтвердил это и заявил, что Британия не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о присутствии семи британских танков Challenger 2 на линии фронта и уничтожении уже двух из них.

Сандерс подчеркнул, что у британских военных существует глубокая привязанность к своей военной технике, поскольку он сам, возможно, имел опыт службы на танке Challenger 2.

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На Запорожской АЭС сократят персонал из-за угрозы атак ВСУ
Карчаа: персонал Запорожской АЭС сократят на два дня из-за угрозы атак ВСУ
08 сентября 2023, 23:30

Фото: iStock/WangAnQi

Руководство Запорожской АЭС в Энергодаре приняло решение временно сократить персонал из-за опасности атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».
Сокращение численности персонала проводится с целью обеспечения безопасного функционирования ЗАЭС и соблюдения всех норм ядерной безопасности. Это решение связано с опасениями возможных террористических актов со стороны Украины и будет длиться всего два дня, как пояснил Карчаа.

По словам представителя «Росэнергоатома», недавно были зафиксированы случаи атак беспилотниками в Энергодаре, преимущественно направленные на повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры. Вероятно, такие действия могут быть предприняты для усиления тревожности и создания социальных нестабильностей. Риски террористической активности со стороны ВСУ могли увеличиться в связи с предстоящими выборами в Заксобрание Запорожской области.

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В США раскрыли, как ВС РФ борются с ЗРК Patriot на Украине
Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине
08 сентября 2023, 22:36

Фото: РИА Новости/Билл Ингаллс

Российские силы успешно уничтожают радары к ЗРК Patriot на Украине для того, чтобы ликвидировать сами установки. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки», — объяснил Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Он уточнил, что украинские военные прошли только базовую подготовку и могут только включить установку и поставить ее на автоматическое управление. Тогда ЗРК работает с помощью специальных радаров. Однако ВС РФ научились взламывать данную систему используя ложные цели и взрывают эти радары.

Таким образом, Риттер констатировал, что ЗРК Patriot является «полным отстоем», так как ВСУ не имеют понятия, как ей правильно пользоваться.

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Раскрыта причина, по которой Маск сорвал атаку Киева на флот РФ
Маск сорвал атаку Киева на флот РФ для предотвращения ядерного ответа
08 сентября 2023, 22:26

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск перед попыткой Киева атаковать флот России у берегов Крыма переговорил с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил его, что РФ может нанести ответный ядерный удар. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на биографию миллиардера.
«После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», - говорится в статье.

Уточняется, что Отключение покрытия произошло в пределах 100 километров от крымского побережья.

Ранее стало известно, что в 2022 году создатель Tesla Илон Маск прервал работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России. По его словам, спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов.

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Зеленский пожаловался на мешающее контрнаступлению превосходство России в небе
Зеленский: превосходство России в небе останавливает контрнаступление Украины
08 сентября 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ в ходе конфликта имеет превосходство в небе, что сильно мешает контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
Зеленский подчеркнул, что союзники должны предоставить Киеву истребители, чтобы компенсировать провалы украинских войск в небе. По словам Зеленского, множество процессов в контрнаступлении замедлились по разным причинам.

Напомним, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что переданные Украине истребители НАТО не помогут украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими ПВО. По мнению Джонсона, ВСУ не найдут подходящих пилотов на F-16. Он также считает, что новейшие модели истребителей не смогут обойти российские ПВО.

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#зеленский
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#пво
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Небензя: повальную мобилизацию на Украине называют «могилизацией»
08 сентября 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Многие украинцы называют мобилизацию на Украине «могилизацией» и пытаются украться от нее в России. Об этом рассказал постпред России Василий Небензя Большинство украинцев в рамках заседания Совбеза ООН.
«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», - объяснил Небензя.

По его словам, после краха контрнаступления ВСУ украинцы уже начинают заканчиваться и больше не хотят идти в мясные штурмы. Поэтому, подчеркивает Небензя, военкомы вылавливают всех подряд, а страны Евросоюза готовы начать выдавать Украине мужчин призывного возраста, что противоречит их принципам и ценностям. Таким образом, украинские мужчины начали массово сбегать в Россию.

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