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Немецкий экс-канцлер Герхард Шредер заявил, что США не позволили Украине продолжать мирные переговоры с Россией в марте прошлого года. Об этом Шредер сообщил в интервью Berliner Zeitung.
Шредер отметил, что изначально Киев был вынужден обсуждать с Вашингтоном все вопросы, которые связаны с переговорами. По словам политика, в тот момент украинские власти были готовы отказаться от членства Украины в Североатлантическом альянсе и говорить о Крыме.
Шредер выразил мнение, что ничего не могло произойти, так как все остальные решения принимались в США.
Ранее Шредер назвал Крым частью истории России. Он подчеркнул, что Украине не следует пытаться стать членом НАТО, ведь Киев просто не сможет выполнить условия для вступления в альянс.
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Шредер выразил мнение, что ничего не могло произойти, так как все остальные решения принимались в США.
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Екатерина Коршунова