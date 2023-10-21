США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер

Начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что очередное заседание в формате «Рамштайн» пройдет в Германии в ноябре, главной темой которого станет подготовка ВСУ к зиме. Об этом Павлюк сообщил в эфире телеканала «Рада».