Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ США заработали миллиарды долларов, помогая Украине

США заработали миллиарды долларов, помогая Украине

29 ноября 2023, 11:51
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

Некоторые американские штаты получили доходы в размере миллиардов долларов за счет военной помощи Киеву.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на распространенные американской администрацией в Конгрессе США данные.

Сообщается, что администрация США распространила в Конгрессе карты с разбивкой по штатам денежных средств и инвестиций. Их сумма достигает $27 млрд и идёт на «на закупку боеприпасов и тактических машин».


$2,364 млрд досталось штату Пенсильвания. По документам, в штат поступили огромные инвестиции на создание оружия и боеприпасов. Аризона получила $2,196 млрд. Техас-$1,45 млрд на производство снарядов калибра 155 мм и другого вооружения.

В данных штатах располагаются производственные предприятия, которые договорились о контрактах на сумму, превышающую $1 млрд, на производство оружия, предназначенного для Украины.

Еще $18 млрд распределили между предприятиями в более 20 штатах. Reuters пишет, что распространяя данные о доходах, американская администрация планирует склонить к поддержке Украины законодателей-республиканцев, которые пессимистично настроены по отношению к Киеву.

Читайте также:

Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ

Politico: Польский оппозиционер Туск стал самым влиятельным человеком Европы

Fox: ВМС США задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена
#сша
#украина
#политика
#новости
#киев
Читайте нас в
В Казахстане бойца «Вагнера» посадили за участие в боях
29 ноября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/freedarst

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубрак» осужден в Казахстане по статье о наемничестве и нарушении территориальной целостности из-за конфликта на Украине.
РБК пишет, что в Казахстане боец ЧВК «Вагнер» приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за участие в СВО. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды. Press.kz пишет, что осужденного зовут Алексей Шомполов. Он является уроженцем Красноярского края, но имеет казахстанское гражданство.

Он признан виновным по статье «Участие наёмника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства».
Мужчина объяснил, что не знал о существовании таких законов. По его словам, юрист заверил его при заключении контракта, что он не нарушает законы, так как в Украине идёт не война, а специальная операция по освобождению мирного населения. 

Напомним, Казахстан не поддержал присоединение РФ Крыма, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. При этом воздержался во время голосований в ООН по резолюциям, которые осуждали Москву.  Власти Казахстана настаивают на том, что необходимо достижение прочного мира на Украине.

Читайте также:

США заработали миллиарды долларов, помогая Украине

ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью за неуплату интернета

Военные нанесли залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ВСУ
#казахстан
#сво
#политика
#суд
#украина
Читайте нас в
На Украине вручили повестку 86-летней пенсионерке
«Страна»: на Украине 86-летняя жительница с медобразованием получила повестку
29 ноября 2023, 12:04

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В украинском Днепропетровске 86-летней женщине с медицинским образованием вручили повестку. Об этом сообщает издание «Страна» в своём Telegram-канале.
По данным издания, пенсионерка переехала из Артёмовска в марте 2022 года и получила временную прописку с Днепропетровске. Однако, согласно постановлению правительства Украины, с 1 октября текущего года все женщины-медработники обязаны встать на воинский учёт. 

Днём ранее в украинском городе Сумы сообщили о провале плана по мобилизации. Отмечается, что областные предприятия и общественные организации не идут на сотрудничество с властями и не ведут учёт военнообязанных. В результате лишь 8% военнообязанных попали под мобилизацию. 

Читайте также:

Учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов Украины

В Швеции назвали среднюю продолжительность жизни украинских военных на СВО

На Украине захотели изменить правила призыва в армию
#мобилизация
#украина
#пенсионерка
#медработники
Читайте нас в
ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью за неуплату интернета
Рогов: ВСУ лишились спутниковой связи над ЛДНР и Харьковской областью
29 ноября 2023, 11:45

Фото: iStock/AdrianHancu

Украинская армия потеряла спутниковую связь над территориями ДНР, ЛНР и Харьковской областью за неуплату интернета. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью. Starlink Илона Маска отключил интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что по Днепру и далее интернет всё же поддерживается, однако скорость соединения очень медленная, а в Николаевской и Херсонской областях связь часто пропадает.
 
«Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам», - заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что Россия может уничтожить спутники Starlink, которые помогают ВСУ наносить удары в ходе украинского конфликта. Хотя Илон Маск, которому эти спутники принадлежат, предупреждал, что они должны использоваться для просмотра, например, Netflix, а не для корректировки атак беспилотников.

Читайте также:

Маск заявил о готовности предоставить услуги связи Starlink для помощи в Газе

Маск неожиданно высказался об Украине

На Украине обиделись на Илона Маска за шутку про Зеленского
#россия
#интернет
#услуги
#всу
#илон маск
#рогов
Читайте нас в
Военные нанесли залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ВСУ
29 ноября 2023, 11:26

Фото: istockphoto/FedBul

Минобороны распространило видео удара крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре ВСУ.
На видеокадрах запечатлена работа военных моряков и залп высокоточного оружия. Удар по объектам противника был нанесён фрегатом Черноморского флота.

Залповый пуск четырех ракет оказался успешным. Всё назначенные цели поразили. 

Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали два бойца территориальной обороны после того, как украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также:

Два добровольца теробороны пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Последние новости СВО: где атакуют ВС РФ, куда отошли ВСУ из-за потерь

Военный эксперт Дандыкин назвал самую неэффективную технику ВСУ
#всу
#украина
#новости
Читайте нас в
Два добровольца теробороны пострадали при атаке беспилотника ВСУ
Гладков: два добровольца теробороны ранены во время атаки БПЛА ВСУ
29 ноября 2023, 10:40

Фото: iStock/aapsky

В Белгородской области пострадали два бойца территориальной обороны после того, как украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в 7:30 мск 29 ноября уничтожили украинский беспилотник над территорией Подольского округа Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. А в ночь на 26 ноября уничтожили сразу 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Читайте также:

На месте падения обломков сбитого под Подольском БПЛА раненых и разрушений нет

Украинский беспилотник обнаружили в Ейском районе Кубани

Рязанский губернатор прокомментировал попытку атаки беспилотника ВСУ на регион
#губернатор
#помощь
#минобороны рф
#беспилотник
#бпла
#всу
Читайте нас в
Последние новости СВО: где атакуют ВС РФ, куда отошли ВСУ из-за потерь
29 ноября 2023, 10:14

Фото: iStock/Dmitry Andreev

На линии фронта продолжаются позиционные бои. ВСУ стремятся перехватить инициативу, однако несут потери и откатываются на прежние позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, в чем ВСУ обвинили киевских властей, читайте в материале «Радио 1».

Фрегат Черноморского флота ударил по объектам ВСУ


По объектам военной инфраструктуры ВСУ экипаж фрегата Черноморского флота России выпустил четыре крылатые ракеты комплекта «Калибр». Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все цели были поражены.

ВСУ потеряли немецкий танк Leopard 1A5


В сети появилось видео уничтожения бойца ВСУ российским снайпером одним выстрелом
В сети появилось видео уничтожения бойца ВСУ российским снайпером одним выстрелом

Противник лишился танка немецкого производства Leopard 1A5 через две недели после того, как он начал использоваться при ведении боевых действий. Об этом сообщает Forbes. Уничтожить машину ВСУ удалось силами российской артиллерии.


Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского


Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что киевские власти проигнорировали предупреждения военных о том, что на линии фронта нет достаточного количества людей. Кроме того, в рядах ВСУ неоднократно жаловались на недостаточный уровень подготовки бойцов.  

По словам Кривоноса, правительство занимается пиаром вместо того, чтобы выполнять «элементарные вещи».

 


Украинский БПЛА обнаружили в Ейском районе Кубани


Беспилотник ВСУ был обнаружен на побережье Ейского района Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В результате падения дрона, никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.

Последние новости СВО


Российские военнослужащие продолжают идти в атаку у населенного пункта Крынки. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Противник испытывает нехватку боеприпасов и пытается эвакуировать раненых. По местам укрытия ВСУ в Крынках ВС РФ вели огонь из пушки 2С7 «Пион».

На Запорожском направлении бойцы ВС РФ уничтожили танк противника в районе Работино. ВСУ пытались атаковать российские позиции, но были отброшены.

Страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ
Страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ

На Авдеевском участке фронта продолжаются интенсивные бои. Противник стягивает подкрепление с других участков фронта. Несмотря на попытку ВСУ перехватить инициативу, ВС РФ удалось продвинуться у насосной станции. Удерживают ранее занятые позиции ВС РФ на Времьевском выступе.

Читайте также:

На месте падения обломков сбитого под Подольском БПЛА раненых и разрушений нет

ФСБ в Воронеже задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат

Военный эксперт Дандыкин назвал самую неэффективную технику ВСУ
#минобороны рф
#бпла
#всу
#вс рф
#ракеты
#танк
#сво
#украина
Читайте нас в
Военный эксперт Дандыкин назвал самую неэффективную технику ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: М113 — это самая неэффективная техника ВСУ
29 ноября 2023, 08:38

Фото: iStock/Yurchello108

Самой неэффективной техникой ВСУ в зоне СВО в текущую погоду является американский бронетранспортер М113.
Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, пишет «Лента.ру». Также на вооружении ВСУ есть и другое нерезультативное оружие. 

«У них есть миномет «Молот». Он всё время взрывался. Это их производство на базе нашего советского миномета. В принципе, если брать доморощенную технику, то картина такая же. Не получились у них ни БТР, ни танки, которые не пошли», — рассказал Василий Дандыкин. 
Ранее сообщалось, что за период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химоружия для отравления продуктов. Об этом рассказал начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек. Ранее Кириллов также сообщал, что причиной использования химоружия украинскими военными может быть очевидный провал их контрнаступления.

Читайте также:

В Минобороны РФ обвинили ВСУ в использовании химоружия

Минобороны: Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по объектам ВСУ

ВСУ потеряли немецкий танк Leopard 1A5 уже через пару недель его использования
#всу
#украина
#новости
#военная техника
#политика
#мир
Читайте нас в
В сети появилось видео уничтожения бойца ВСУ российским снайпером одним выстрелом
РИА: Российский снайпер 4 дня ждал противника и уничтожил его одним выстрелом
29 ноября 2023, 08:35

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российский снайпер с позывным «Череп», который отправился на спецоперацию добровольцем, четыре дня выжидал противника в засаде и уничтожил его одним выстрелом, видео произошедшего публикует у себя «РИА Новости».
Российский снайпер объяснил, что он нацелился на единственную позицию, с которой бойцы Вооруженных сил Украины могли вести корректировку огня. Он был точно уверен, что враг прячется именно там.
Четыре дня «Череп» терпеливо ждал, когда противник устанет сидеть в засаде, и его голова покажется из-под веток. Когда это всё же произошло – «Черепу» потребовалось буквально пару секунд, чтобы ликвидировать свою цель. 

Напомним, ранее издание Forbes сообщило, что украинские военные потеряли танк Leopard 1A5 спустя две недели после того, как он был подарен им Германией.

Читайте также: 

ВСУ потеряли немецкий танк Leopard 1A5 уже через пару недель его использования

В США пришли в восхищение от нового российского истребителя с БПЛА на борту

«Они скрывают»: На Украине заявили о лжи правительства Зеленского
#военные
#череп
#вс рф
#всу
#сво
#выстрел
Читайте нас в
Минобороны: Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по объектам ВСУ
29 ноября 2023, 06:19

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Фрегат Черноморского флота России нанес удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 29 ноября сообщили в Минобороны РФ.
«Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата <...> получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — отрапортовали в российском военном ведомстве.



Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М». Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.

Читайте также:
Минобороны усилит главных носителей ракет «Калибр» самой совершенной ПВО

MWM: Российская ракета «Корнет» — убийца лучших западных танков

Госкорпорация «Ростех» сообщила о поставке в ВС РФ первой самоходной гаубицы «Мальва»


#всу
#флот
#ракета
#минобороны рф
Читайте нас в
Достижения.рф