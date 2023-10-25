США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16

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Представитель ВВС США заявил, что небольшое число украинских летчиков начали обучение основам пилотирования F-16 на базе в американском штате Аризона, передает РИА Новости.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что переданные Украине истребители НАТО не помогут украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими ПВО. Бывший аналитик считает, что ВСУ не смогут найти подходящих пилотов на F-16, а обучение займет долгие месяцы. Джонсон отметил, что российская система противовоздушной обороны превосходит всю западную технику.
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