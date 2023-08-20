США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений Киева

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Министерство обороны США с нетерпением ожидает прихода зимы, в надежде на снижение интенсивности военных действий на Украине. Это позволит увеличить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции для удовлетворения «огромных» потребностей Киева, сообщает New York Times, ссылаясь на источники в оборонных кругах и экспертное сообщество.
«Несмотря на то, что летнее контрнаступление Украины длится всего несколько месяцев, оборонные чиновники уже обращают взгляд на зимний период, ожидая потенциального затишья в сражениях, что позволит США и союзникам "наращивать и поддерживать" производство», — говорится в статье.Американские чиновники признают, что «судьба контрнаступления зависит от способности Запада удовлетворить огромный спрос Украины на артиллерийские боеприпасы».
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