Стала известна новая «величайшая угроза» для Украины от российских беспилотников

Фото: iStock.com/vadimrysev
Он также подчеркнул, что всё чаще российские военные специалисты начали использовать барражирующие боеприпасы, а также посылать на линию боевого соприкосновения дронов-камикадзе. Сучиу отметил, что у российских войск увеличилась точность нанесения ударов по позициям противника в зоне спецоперации.
Читайте также:
Российские военные уничтожают украинские беспилотники с помощью комплекса «Стрела-10»;
Россия впервые применила новый вид дронов в зоне СВО;
Обломки взорвавшегося дрона найдены под Джанкоем.