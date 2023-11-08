Стали известны организаторы подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Филипоненко

Заключившие контракт с Минобороны РФ получают не только единовременные и ежемесячные выплаты, но и те, которые положены за особые заслуги. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.