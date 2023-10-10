Стало известно, что мешает ВСУ разминировать территории при контрнаступлении

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Российские беспилотники не позволяют украинским саперам заниматься разминированием территорий для продолжения контрнаступления. Об этом сообщает американское издание The Hill.
«Дроны используются для обнаружения саперов ВСУ и наведения артиллерийских ударов по ним во время разминирования», – говорится в статье.
Также уточняется, что по словам украинских военных, предоставленные странами Запада машины для разминирования очень громко и медленно работают. Российские венные оперативно их обнаруживают с помощью БПЛА, а после уничтожают огнем артиллерии.
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Элина Позднякова