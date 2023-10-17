Стало известно, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS

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Вашингтон поставил Киеву версию ракет ATACMS с дальностью около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров. Об этом сообщает Washington Post.
Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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