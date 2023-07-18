Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* под видом помощи детям собирает средства для фонда соратника Зеленского

Экс-ведущая российского телевидения Татьяна Лазарева* перевела €14,3 тысяч в благотворительный фонд Александра Пикалова — друга и соратника Владимира Зеленского по «Кварталу 95». Об этом она написала в своём телеграм-канале, отметив, что все деньги будут направлены на организацию отдыха для детей.