Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* под видом помощи детям собирает средства для фонда соратника Зеленского

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Экс-ведущая российского телевидения Татьяна Лазарева* перевела €14,3 тысяч в благотворительный фонд Александра Пикалова — друга и соратника Владимира Зеленского по «Кварталу 95». Об этом она написала в своём телеграм-канале, отметив, что все деньги будут направлены на организацию отдыха для детей.
Бывшая знаменитость часто публикует у себя в соцсетях реквизиты и номер счёта «фонда Пикалова», а 11 июня провела в своём телеграм-канале «благотворительный аукцион».
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*признан в России иностранным агентом
Дана Игумнова