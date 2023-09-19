Стало известно, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ

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За период наступательных операций украинских военнослужащих стало понятно, как проявили себя ВСУ в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, бойцы ВСУ должны были следовать той стратегии, которую предпочитает использовать НАТО. Для того, чтобы пользоваться вооружением, произведенным в странах Запада, нужны были знания.
Те офицеры, которым удалось пройти обучение в государствах альянса, должны были научиться управлять сложной военной техникой. Кроме того, от них требовались умение обслуживать ее прямо в зоне боев. Такая информация была прописана в западной военной доктрине.
Источники в Пентагоне отмечали, что, в общей сложности, подготовленными оказались девять украинских бригад. Их численность составила 36 тысяч солдат. Так, восемь бригад уже находятся на линии боевого соприкосновения, но многие из солдат были ликвидированы российскими силами.
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Те офицеры, которым удалось пройти обучение в государствах альянса, должны были научиться управлять сложной военной техникой. Кроме того, от них требовались умение обслуживать ее прямо в зоне боев. Такая информация была прописана в западной военной доктрине.
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Татьяна Лаврова