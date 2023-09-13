Стало известно, как скажется на Украине потеря помощи от США и ЕС

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Западные страны не могут гарантировать дальнейшую поддержку Украины, а возможная потеря помощи от США может привести к более тяжёлым последствиям, чем потеря помощи от Европы. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Ранее сообщалось, что Россия выразила протест НАТО из-за продолжения поставок вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО являются непосредственными участниками конфликта на Украине, поскольку не только поставляют оружие, но и обучают украинских военнослужащих на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государств.
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Анастасия Чинкова