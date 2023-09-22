Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно, каким оружием ВСУ атаковали Севастополь

Стало известно, каким оружием ВСУ атаковали Севастополь

Sky News: ВСУ атаковали штаб ЧФ в Севастополе ракетами Storm Shadow
22 сентября 2023, 21:29
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

ВСУ использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на собственный источник в ВС Украины.

«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота», - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. Также один военный числится пропавшим без вести. Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Читайте также:

Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты

Удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесен крылатой ракетой Storm Shadow
#человек
#здание
#всу
#ракеты
#удар
#рогов
Читайте нас в
В центре Севастополя возобновлено движение транспорта после ракетной атаки ВСУ
22 сентября 2023, 20:38

Фото: iStock/Ziviani

В центре Севастополя возобновили движение автотранспорта и работу морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте после ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Возобновляется движение транспорта по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что проехать по Советской улице по-прежнему нельзя.

Напомним, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. Пострадали шесть человек. Еще один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Читайте также:

В Севастополе эвакуируют жильцов близлежащих домов для уборки обломков ракеты

Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю

СМИ: Атаки ВСУ Севастополя и флота необходимы Украине для разблокировки одесских портов
#движение
#воздух
#всу
#удар
Читайте нас в
Боррель назвал основную причину провала контрнаступления ВСУ
Боррель объяснил провал контрнаступления ВСУ российскими минными полями
22 сентября 2023, 18:23

Фото: istockphoto/zabelin

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована. Он также обратился к странам Запада с призывом активнее поставлять Киеву вооружения.
Он выступил в защиту неуверенных действий частей ВСУ при атаках российских позиций, заявив, что земля буквально нашпигована минами и вести полномасштабное контрнаступление в таких условиях было бы для Украины самоубийством. Также он обратился к западным государствам с призывом организовать более тесное оборонное сотрудничество. Также он призвал союзников киевского режима быстрее принимать решения о поставках вооружений.

Прежде и другие западные политики и военные пытались искать оправдания неудачам подразделений ВСУ в ходе контрнаступления. Например, в августе представители британской разведки указали в качестве причины военных поражений украинцев... сложности ландшафта. По их словам, более быстрому наступлению ВСУ мешали высокая трава, кустарник и небольшие деревья. Британские аналитики выяснили, что густая растительность была дополнительным укрытием, помогающим маскировать российскую линию обороны и затрудняющим разминирование таких опасных минных полей.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении

В США оценили возможность Украины победить Россию

СМИ заявили о влиянии погоды на ход СВО

#земля
#деревья
#военные
#сотрудничество
#всу
#контрнаступление
#украина
Читайте нас в
ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении
22 сентября 2023, 18:17

Фото: iStock/Teka77

Немецкие танки Leopard были добиты «Ланцетами» гвардейцев 1-ой танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении в ЛНР. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».
«Леопарды были вскрыты настолько нелепо, что ОПК Германии должно быть стыдно за свое "творение", они не смогли проехать по донбасскому полю, сели на "брюхо" и увязли в грязи», - говорится в сообщении военкоров.

При этом уточняется, что украинские военные в ужасе сбежали, понимая, что эти машины являются первостепенными целями для ВС РФ.

Напомним 21 сентября в Минобороны России заявили, что на Купянском направлении в ходе огневого поражения было уничтожено два танка «Leopard» и другая военная техника ВСУ.

Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон заявила, что переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей.

Читайте также:

В Госдуме раскрыли влияние танков Abrams на ход СВО

Германия вновь снабдила Украину вооружением

Марочко: Танковые мостоукладчики ВСУ замечены на Купянском направлении



#танки
#военная машины
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Взрывы слышны в Кременчуге Полтавской области
22 сентября 2023, 17:45

Фото: istockphoto/RamonCast

В городе Кременчуг Полтавской области Украины произошло несколько взрывов. Ранее в трех регионах страны была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Воздушная тревога в последнее время ежедневно объявляется практически во всех регионах Украины. Например, накануне, 21 сентября, взрывы произошли в Одесской области на юге страны. Местные жители рассказывали о взрывах в районе Сергеевки, около Затоки и Белгород-Днестровского.

Сегодня, 22 сентября, сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Читайте также:

«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области Украины

В Черкассах из-за ПВО пострадал объект социальной инфраструктуры

Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады

#пво
#взрывы
#страны
#жители
#тревога
#воздушная тревога
Читайте нас в
Мужчина погиб при обстреле Курской области
22 сентября 2023, 17:29

Фото: iStock/alexmak72427

Мужчина погиб при обстреле села Плехово в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате обстрела с украинской стороны повреждено несколько частных жилых домов. По словам главы города, жильцам пострадавших домов будет оказана помощь в их восстановлении.

Тем временем в Севастополе на время проведения уборки частей сбитой ракеты жильцы близлежащих домов по проспекту Нахимова будут эвакуированы. Такое решение принято оперштабом. 

Читайте также:

Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю

Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты
#помощь
#село
#мужчина
#соболезнования
#telegram
Читайте нас в
Бывший командующий ЧФ Комоедов: Пора ударить по Генштабу ВСУ и Банковой
22 сентября 2023, 16:15

Фото: istockphoto/vladj55

После украинской атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе пришло время ударить по центрам принятия решений в Киеве: по министерству обороны, Генеральному штабу ВСУ и администрации Зеленского на Банковой.
Об этом заявил бывший командующий ЧФ РФ, адмирал Владимир Комоедов. В беседе с РИА Новости он сказал, что после ударов по сегодняшних ракетных атак на Севастополь настало время ответного удара по так называемым центрам принятия решений в украинской столице. 

Адмирал также подчеркнул, что на фоне участившихся атак на Крым необходимо совершенствовать работу систем противовоздушной обороны и увеличить количество средств отражения воздушного нападения. Он предложил зарезервировать средства ПВО, закрепить за ними определенные сектора, чтобы надежно защитить главные центры управления и коммуникации в Севастополе и в целом на полуострове.

Читайте также:

Рогов объяснил удар по флоту печальным положением Зеленского

Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю

Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота

#крым
#севастополь
#рф
#пво
#всу
#киев
#центры
Читайте нас в
Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю
22 сентября 2023, 15:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

По уточненным Минобороны РФ данным, при ударе ВСУ крылатыми ракетами по Штабу Черноморского флота в Севастополе военный не погиб, а пропал без вести.
«Один военнослужащий не погиб, пропал без вести», - уточнили в оборонном ведомстве России.

Напомним, комментирую атаку на Севастополь, Минобороны России заявило, что погиб один военнослужащий. Однако пока информация о его гибели не подтверждается.

Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек.

Читайте также:

Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты

СМИ: Атаки ВСУ Севастополя и флота необходимы Украине для разблокировки одесских портов

#севастополь
#всу
#минобороны
#удар
#рогов
Читайте нас в
Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота
22 сентября 2023, 15:31

Фото: IStock/3D_generator

Во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США. Именно он мог координировать удар, рассказал «Радио 1» член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, воздушное судно обеспечено радиолокатором для разведки на большом расстоянии.
«Натовский Boeing P-8A “Посейдон” в момент удара по Черноморскому флоту в Севастополе кружил на самой восточной точке Румынии, то есть по прямой до места удара там чуть больше 300 км. На борту самолёта установлен многоцелевой поисковый радиолокатор для разведки на большом расстоянии. Нет сомнений, что этот вражеский натовский американский Boeing координировал этот удар, анализировал реакцию ПВО России и оценивал последствия нанесенного удара. Корень зла сидит не в Киеве в бункере, а намного дальше», — сказал Рогов.
Читайте также: 

Рогов: агрессия режима Зеленского спадёт, если Залужный захлебнется в собственной блевоте

СМИ: Атаки ВСУ Севастополя и флота необходимы Украине для разблокировки одесских портов

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты
#ракеты
#удар
#пво
#рогов
#всу
#флот
Читайте нас в
«Мертвый город»: В США предсказали страшную зиму для Киева
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зимой Украина останется без тепла и света
22 сентября 2023, 15:17

Фото: iStock/ponomarencko

Грядущей зимой на Украине ожидается холодная зима без отопления и электричества, из-за чего люди начнут массово покидать свои города. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов. Грядущая зима будет тяжелой для Украины», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он также добавил, что на Украине не останется резервов для замены погибших военнослужащих ВСУ. Таким образом Украина будет полностью истощена и не сможет продолжать участие в конфликте. Тогда он и закончится. Джонсон уверен, что именно эта зима станет решающим этапом в конфликте между Россией и Украиной.

Читайте также:

СМИ рассказали об истерике Зеленского на ГА ООН

Журналист Репке: РФ остаётся дождаться, когда Запад всё разрушит

Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
#зима
#украина
#всу
#киев
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф