Стало известно, каким оружием ВСУ атаковали Севастополь

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ВСУ использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на собственный источник в ВС Украины.
«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота», - говорится в сообщении телеканала.
Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. Также один военный числится пропавшим без вести. Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
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Элина Позднякова