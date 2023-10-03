Стало известно, когда Запад подтолкнет Украину к подписанию мира

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Если украинская армия не добьется успехов в ближайшее время, союзники подтолкнут ее к подписанию мирного договора на условиях России, об этом заявил журналист Марк Темницкий в статье для Hill.
«Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования. Международное сообщество может оказать давление на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали выгодное для России соглашение. Учитывая все это, Украина должна выиграть войну против России в 2023 году», - прокомментировал ситуацию Темницкий.
Напомним, западные партнеры уже нанесли по Киеву ряд серьезных ударов, таких как: законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву.
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Евгения Парфентьева