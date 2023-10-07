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Если финансирование Украины прекратится, конфликт может завершиться уже этой зимой. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший сотрудник MI6 Алистер Крук.
Он отметил, что растущий госдолг США создаст проблемы не только для самого государства, но и для стран Европы, если продолжится финансирование Украины.
Кроме того, Крук отметил, что у украинской армии заканчивается как вооружение, так и падает численность бойцов. В связи с чем растёт количество случаев дезертирства.
Всё это, по словам Крука, не способствует затягиванию конфликта, который стремительно идёт к тупику. Таким образом, завершение российско-украинского конфликта наступит уже скоро.
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Кроме того, Крук отметил, что у украинской армии заканчивается как вооружение, так и падает численность бойцов. В связи с чем растёт количество случаев дезертирства.
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Анастасия Чинкова