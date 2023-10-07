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Стало известно, когда завершится конфликт на Украине

Экс-агент MI6 Крук: конфликт на Украине может завершится уже предстоящей зимой
07 октября 2023, 15:35
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Если финансирование Украины прекратится, конфликт может завершиться уже этой зимой. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший сотрудник MI6 Алистер Крук.
Он отметил, что растущий госдолг США создаст проблемы не только для самого государства, но и для стран Европы, если продолжится финансирование Украины.

Кроме того, Крук отметил, что у украинской армии заканчивается как вооружение, так и падает численность бойцов. В связи с чем растёт количество случаев дезертирства.


Всё это, по словам Крука, не способствует затягиванию конфликта, который стремительно идёт к тупику. Таким образом, завершение российско-украинского конфликта наступит уже скоро.

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#финансирование
#конфликт
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Шойгу представил к званию Героя России посмертно морпеха Дмитрия Егорова
07 октября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя Российской Федерации посмертно рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
В сообщении указано, что российский боец в составе отдельного подразделения принял бой с превосходящими силами противника неподалеку от населенного пункта Новомайорское в Донецкой Народной Республике. Украинские войска после массированной атаки кассетными боеприпасами предприняли попытку наступления большими силами. Дмитрий Егоров занял выгодную позицию и и плотным огнем из стрелкового оружия уничтожил часть наступающей группировки ВСУ. В результате атака захлебнулась, и враг отступил.

В ходе боя российский солдат получил тяжелое ранение, но не прекратил огонь до тех пор, пока не миновала угроза прорыва. От полученной раны морпех скончался. За проявленную отвагу, мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил рядового морской пехоты Дмитрия Егорова к званию Героя Российской Федерации.

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Экс-премьер Украины Азаров рассказал о ближайшем будущем страны
Экс-премьер Украины Азаров: Страну ждет трагедия
07 октября 2023, 13:43

Фото: istockphoto/JARAMA

В ближайшие месяцы Украину ждет большое количество трагедий, в том числе из-за провального контрнаступления. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Причину этого политик видит в грязной политической игре киевских властей. Он призвал украинский народ проявить сознательность и позаботиться о своей безопасности, чтобы не стать разменной монетой в этой игре. В своем телеграм-канале Азаров также заявил, что на ситуации в стране негативно скажется нежелание США продолжать оказывать поддержку киевскому режиму.

Экс-премьер считает, что Соединенные Штаты уже устали от Украины и ее проблем. Зеленскому становится все труднее делать вид, что он не замечает ослабевающую поддержку Запада. Не улучшает положение и отсутствие военных успехов в ходе боевых действий ВСУ, единственным заметным результатом которых стали колоссальные потери в личном составе, заключил Азаров.

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#трагедия
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Украинский военный раскрыл правду о силе российской армии
New voice of Ukraine: боец ВСУ Солонько высоко оценил мощь российской армии
07 октября 2023, 12:42

Фото: iStock/zim286

Российская армия мощна, и не стоит недооценивать её силу. Об этом в интервью изданию New voice of Ukraine заявил боец ВСУ Александр Солонько.
Он отметил, что в украинской прессе дают неверную информацию о российской армии. По сообщениям местных журналистов, ВС РФ бесполезны и неопытны, однако это не так, поскольку они пресекают все попытки ВСУ начать масштабные боевые действия.

Также он отметил, что российская армия имеет превосходство и в воздухе. Беспилотники «Орлан» становятся преградой для ВСУ и постоянно создают для них угрозу.

Солонько добавил, что украинские военные не могут спрятаться от российских солдат даже ночью, поскольку они замечают каждое движение. Это создаёт помеху для переброски сил и средств ВСУ. 

В заключение он отметил, что российские военные мастерски продумывают стратегию своих действий и выполняют всё согласно ранее продуманному плану.

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#россия
#вс рф
#украина
#всу
#спецоперация
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Экс-премьер Украины Азаров предсказал трагедии на Украине из-за грязной игры властей
Экс-премьер Украины Азаров: Украину ждут трагедии из-за грязной игры властей
07 октября 2023, 12:25

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине в ближайшие месяцы произойдёт много трагедий из-за неправильных действий властей и провального контрнаступления ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он призвал мирное население страны заранее позаботиться о себе и своей безопасности, поскольку грядёт череда трагедий, которым поспособствовала «грязная политическая игра киевского режима».

Кроме того, Азаров спрогнозировал негативные последствия нежелания США продолжать финансировать США из-за неуспеха контрнаступления. 

Он отметил, что республиканская партия США с каждым днём получает всё больше поддержки от рядовых американцев, которые выступают против продолжения помощи Украине. Если в президентских выборах одержит победу их кандидат, финансирование Украины сойдёт к нулю.

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#украина
#власть
#трагедия
#финансирование
#сша
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Гладков: Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово
07 октября 2023, 11:22

Фото: сайт Кремля

Сегодня утром украинские боевики обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела один человек погиб.
Как с прискорбием сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, мужчина в момент обстрела находился на улице и скончался  на месте от полученных ран. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного. Сообщается, что еще два человека получили ранения.

Известно, что в поселке нет воинских частей и военных объектов. Огонь целенаправленно велся по мирным жителям. Всего зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждения получили 14 частных домовладений и один социальный объект. Также были разрушены одна хозяйственная постройка и складское помещение. Повреждено транспортное средство. Аварийные бригады и экстренные службы находятся на месте ЧП и устраняют последствия атаки.

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#Вячеслав Гладков
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Западным журналистам запретили писать о провале украинского контрнаступления
WP: чиновники Запада призвали журналистов не писать о провале ВСУ
07 октября 2023, 10:36

Фото: iStock/JARAMA

Западные чиновники призывают журналистов ежедневно не освещать ситуацию на украинском фронте, на фоне провала контрнаступления. Об этом сообщает газета Washington Post.
Уточняется, что чиновники западных стран пытаются разубедить своих граждан о том, что украинское контрнаступление идёт медленными темпами и уже очевидно провалено. Поэтому они призвали журналистов не озвучивать ежедневные изменения в ходе боевых действий.

Кроме того, газета отмечает, что западным журналистам не всегда удаётся узнать правдивую информацию о ситуации на фронте, поскольку украинские политики, в свою очередь, также призывают местных журналистов умалчивать некоторую информацию. 

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#всу
#журналисты
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Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС
РИА Новости: ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва
07 октября 2023, 06:56

Фото: IStock/Bogdan_Pigulyak

По данным силовых структур, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС) с целью возможной провокации, по аналогии с «каховским сценарием», сообщает РИА Новости.
Информацию об этом получили от источников в ВСУ, находящихся в районе самой ГЭС. Эти источники утверждают, что украинские военные могут предпринять попытку подорвать станцию с целью обвинить в этом российскую армию и создать общественную напряженность.

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Стало известно об отказе одной европейской страны помогать Украине
Politico: правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине
07 октября 2023, 06:27

Фото: istock / Derek Brumby

Временное правительство Словакии объявило о прекращении поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на официального представителя правительства.
Согласно публикации, «уходящее административное правительство Словакии больше не будет предоставлять военную технику Украине». Издание поясняет, что такое решение было принято в контексте текущих переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выражают оппозицию в отношении поддержки Киева.

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«Накидка» российских танков показала способность отклонять ракеты Javelin
РИА Новости: покрытие «Накидка» российских танков может отражать ракеты Javelin
07 октября 2023, 06:19

Фото: iStock/cla78

Специальное маскировочное покрытие под названием «Накидка», разработанное для российских танков Т-90М «Прорыв-3», продемонстрировало способность отражать ракеты, выпущенные из американской противотанковой ракетной системы Javelin, в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Накидка» представляет собой сложный маскировочный материал, который устанавливается поверх танков, по сути, как защитное покрытие. Этот материал способен уменьшать видимость боевых машин как в инфракрасном, так и радиолокационном диапазонах, что делает ракетное наведение противотанковых ракет Javelin менее эффективным.

Источник также подчеркнул, что эффективность «Накидки» может быть увеличена при использовании дополнительных дымовых и аэрозольных средств для создания маскировочных завес.

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