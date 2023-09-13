Стало известно, когда завершится обучение украинских пилотов управлению F-16

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США завершат обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 до конца текущего года, однако потребуется ещё время, прежде чем они приступят к выполнению боевых заданий. Об этом заявил руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло в ходе ежегодного съезда ассоциации ВВС США в штате Мэриленд.
Он отметил, что в настоящее время проводится тестирование пилотов на знание английского языка. Если их уровень владения высок, а также имеется богатый опыт управления другими истребителями, они смогут пройти обучение в течение трёх месяцев.
После прохождения основного этапа подготовки, потребуется дополнительная. Пилоты прибудут в Европу, где специалисты НАТО расскажут им о техобслуживании самолётов. Однако точная продолжительность дополнительного обучения пока не озвучена.
Кроме того, Ло уточнил, что ВВС США могут временно отказаться от обязательств по подготовке лётчиков из других стран, чтобы быстрее выпустить подготовленных украинцев.
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После прохождения основного этапа подготовки, потребуется дополнительная. Пилоты прибудут в Европу, где специалисты НАТО расскажут им о техобслуживании самолётов. Однако точная продолжительность дополнительного обучения пока не озвучена.
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Анастасия Чинкова