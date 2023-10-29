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Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ.
Об этом пишет South China Morning Post. В статье сказано, что Джонсон выступает против продолжения спонсирования Украины, а Палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине
Майк Джонсон, избранный спикером палаты представителей США, призывает разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине, а также требует от Белого дома отчета о потраченных на Украину средствах.
Также бывший разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным.
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«Если США перестанут помогать Киеву, вряд ли Европа восполнит этот пробел, если вообще захочет это сделать. В последние годы экономики по всей Европе переживают тяжелые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия», —сказано в статье.
Также бывший разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным.
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Мария Фирсова