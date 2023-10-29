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Стало известно, кто может положить конец контрнаступлению ВСУ

Джонсон может положить конец контрнаступлению ВСУ
29 октября 2023, 09:16
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ.
Об этом пишет South China Morning Post. В статье сказано, что Джонсон выступает против продолжения спонсирования Украины, а Палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине

«Если США перестанут помогать Киеву, вряд ли Европа восполнит этот пробел, если вообще захочет это сделать. В последние годы экономики по всей Европе переживают тяжелые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия», —сказано в статье.

Майк Джонсон, избранный спикером палаты представителей США, призывает разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине, а также требует от Белого дома отчета о потраченных на Украину средствах.

Также бывший разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным.

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#сша
#украина
#новости
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В США двумя словами описали ситуацию на Украине
19fortyfive: контрнаступление ВСУ зашло в кровавый тупик
29 октября 2023, 10:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Конфликт на Украине зашел в кровавый тупик. Об этом сообщает 19fortyfive.
В материалах публикации говорится, что украинские солдаты отчаянно пытаются исправить свое положение и пробуют свои силы на разных направлениях. По словам авторов статьи, оборона ВС России в Запорожской области и в Донецкой области слишком плотная, по этой причине ВСУ бросили дополнительные силы в Херсонской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS. 

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#оборона
#солдаты
#сво
#всу
#рф
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В Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!»
29 октября 2023, 09:03

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинских пограничников, которые служили в Закарпатье, сослали на передовую.
Такое наказание последовало после прослушивания песен российской группы «Руки вверх!». Об этом сообщил ТАСС экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы.
 
«Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность», — рассказал Руслан Сыровой.
По его словам, сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и машину HIMARS. Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В Херсоне произошли мощные взрывы

ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и машину HIMARS
#сво
#всу
#новости
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В Херсоне произошли мощные взрывы
29 октября 2023, 08:08

Фото: iStock/RamonCast

В Херсоне случились мощные взрывы.
В Херсоне прогремели мощные взрывы, пишет Telegram-канале издания «Суспильне», ссылаясь на городскую военную администрацию.
 
«В Херсоне раздаются мощные взрывы!», —цитируют назначенного украинскими властями главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Ранее в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Кривом Роге прозвучала серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Незадолго до этого на территории Днепропетровской области Украины включились сирены воздушной тревоги.

Известно и о взрывах в портовом городе Измаил, который находится в Одесской области Украины.

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#херсонская область
#новости
#украина
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ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и машину HIMARS
29 октября 2023, 06:42

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев.
«На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп противника <…>. ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-миллиметровую гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского», — уточнил для журналистов Астафьев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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МО РФ: 36 украинских БПЛА было сбито над акваторией Чёрного моря и Крымом
29 октября 2023, 02:07

Фото: iStock/Yurchello108

Российские дежурные системы ПВО сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — сообщили в военном ведомстве. 
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#минобороны рф
#бпла
#украина
#крым
#чёрное море
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Минобороны: Российские системы ПВО за сутки сбили два самолёта ВСУ
29 октября 2023, 01:49

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Украины были уничтожены в районах населенных пунктов Дарьевка (Херсонская область) и Терновка (Днепропетровская область).

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских БПЛА над Тульской и Орловской областями.

Киевский режим, отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты на территории России. Средства ПВО РФ успешно отражают эти атаки, но вынуждены постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

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#всу
#херсонская область
#минобороны рф
#пво
#самолёты
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РИА Новости: Шесть бойцов ВСУ добровольно сдались в плен под Купянском
29 октября 2023, 01:01

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Группа из шести военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из бойцов 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ.




По словам российского военнослужащего, пленные воевали в составе 54-й бригады ВСУ. Как пояснили сами сдавшиеся, они добровольно сложили оружие после того, как российские бойцы зашли на их позиции.

Ранее стало известно, что добровольческий батальон, названный в честь Богдана Хмельницкого и состоящий из бывших военнослужащих ВСУ, вступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) под названием «Каскад». Бойцы собираются отправиться на передовую после того, как примут присягу.

По данным конца сентября, в плен российских военных сдались свыше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#вс рф
#украина
#всу
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На Западе испугались новой российской военной разработки
«Царьград»: комплекс «Альбуга» превосходит военный потенциал НАТО
28 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/vladj55

На Западе призвали запретить разработку мощнейшего российского военного комплекса. Об этом пишет «Царьград».
Напомним, что в сентябре, в ходе выступления на ВЭФ, президент России Владимир Путин рассказал о новой российской разработке. Речь шла о комплексе электромагнитного излучения «Альбуга». 

Разработка привлекла внимание Запада. Так, издание Daily Star писало, что у нового оружия огромный потенциал, его возможности превосходят те, что имеются у ядерного оружия. 

Прокомментировал слова Путина и генсек Нато Йенс Столтенберг, который ознакомился с техническими характеристиками нового комплекса. Он призвал Россию немедленно завершить работу над новым оружием, поскольку его мощь в несколько раз превосходит весь ядерный потенциал НАТО. 

По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал отечества» Алексея Леонова, главной задачей «Альбуги» является информационная составляющая. Собеседник «Царьграда» рассказал, что с помощью этого комплекса можно бороться в системами боевого управления, системами разведки и связи. 

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#россия
#разработка
#вооружение
#нато
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Скотт Риттер: США не смогут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией
28 октября 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Dialogue works военный эксперт высказал удивление, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать страну, которая явно проигрывает. Также Риттер с сарказмом констатирует, что администрация Вашингтона по-прежнему готова продолжать политику, которая приведет к гибели еще многих тысяч украинцев. А также отправлять на Украину самолеты, чтобы увидеть, как русские их сбивают в большом количестве.

По мнению экс-разведчика, Соединенные Штаты в настоящее время не способны оказывать действенную помощь даже одной стране. Что же говорить о ситуации, когда придется оказывать поддержку одновременно Киеву и Тель-Авиву, заключил эксперт.

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