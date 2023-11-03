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Потери Вооруженных сил Украины в Купянском районе Харьковской области превышают количество солдат, которые только прибыли на линию фронта. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.
Подполковник рассказал, что речь про потери украинских солдат возле населенного пункт Синьковка. Марочко утверждает, что если так и продолжится, то ВСУ рискует в ближайшие дни потерять ресурсы для сдерживания ВС РФ на данном участке фронта.
Ранее разведчик ВДВ РФ рассказала, что под Работино в Запорожской области замечены французские наемники, действующие в качестве снайперов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», — подчеркнул эксперт.
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Алина Юрчак