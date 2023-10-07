Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС

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По данным силовых структур, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС) с целью возможной провокации, по аналогии с «каховским сценарием», сообщает РИА Новости.
Информацию об этом получили от источников в ВСУ, находящихся в районе самой ГЭС. Эти источники утверждают, что украинские военные могут предпринять попытку подорвать станцию с целью обвинить в этом российскую армию и создать общественную напряженность.
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Артем Кузьмин