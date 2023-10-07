Военные операции на Украине привели к значительному исчерпанию запасов вооружений на Западе, заставив страны скрыть фактический объем поставок оружия для Украины. Это утверждение было сделано старшим преподавателем разведки Норвежского оборонного колледжа в беседе с изданием NRK, однако его личность не была раскрыта.