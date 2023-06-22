Стало известно о новом обстреле Горловки со стороны ВФУ

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По Горловке выпустили ещё 14 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по городу Горловка ещё 14 ракет из РСЗО.
Ранее сообщалось, что под обстрелом Вооруженных сил Украины города Токмак Запорожской области погиб один мирный житель. Снаряд угодил в жилой девятиэтажный дом, поврежден фундамент строения. Один житель города погиб в результате обстрела. Представители служб заявили, что всего по городу выпустили три ракеты, две из которых были сбиты ПВО. Предположительно, обстрел велся из HIMARS.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:45 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 14 ракет из РСЗО», — приводит РИА Новости сообщение представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мелисса Тимофеева