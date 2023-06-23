Стало известно о новом обстреле Ясиноватой и Донецка со стороны Украины

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Украинские войска выпустили 16 снарядов
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кировский район Донецка, они выпустили по населённым пунктам 16 снарядов "натовского" калибра 155 мм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее стало известно, что в городе Геническе на юге Херсонской области раздались взрывы. Так, по информации СМИ, в этом районе были слышны три взрыва. Предположительно, они раздавались с окраины города, поскольку именно в том районе поднимается дым.
«18:40 – населённый пункт Ласточкино – населённый пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 мм <...> 19:15 – населённый пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм <...> 19:30 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», – сообщили в представительстве.
Мелисса Тимофеева