Стало известно о переносе США срока поставок Украине управляемых снарядов

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Соединенные Штаты перенесли сроки поставки Украине снарядов GLSDB, предназначенных для поражения целей на расстоянии до 160 километров, на 2024 год. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на источники в Министерстве обороны США.
Reuters напомнило, что компания Boeing осенью прошлого года предложила администрации США возможность приобрести высокоточные дальнобойные реактивные снаряды.
Тогда сообщалось, что Украина получит эти снаряды весной 2023 года. Однако в феврале газета Politico информировала о том, что поставка состоится не ранее конца 2023 года.
По словам источника агентства, испытания GLSDB запланированы на декабрь. Пентагон ожидает, что снаряды будут переданы в начале 2024 года.
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Тогда сообщалось, что Украина получит эти снаряды весной 2023 года. Однако в феврале газета Politico информировала о том, что поставка состоится не ранее конца 2023 года.
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Артем Кузьмин