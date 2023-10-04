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Стало известно о планах Германии по поставкам ракет Taurus на Украину

Bild: Германия пока не намерена осуществлять поставки ракет Taurus на Украину
04 октября 2023, 21:35
Фото: iStock/3D_generator

Фото: iStock/3D_generator

Германия в ближайшее время не собирается осуществлять поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину. Об этом сообщает издание Bild.
Несмотря на то, что Украина сильно нуждается в этом вооружении Германия пока не намерена разрешать поставки.

При этом, издание сообщает, что власти ФРГ не дали прямого отказа, однако всё склоняется к тому, что поставки маловероятны.


Предполагается, что отсрочка поставок напрямую связана с решением канцлера Германии Олафом Шольцем, который выступил против отправки Украине этих дальнобойных ракет.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что ВСУ смогут совершать атаки по территории России немецкими дальнобойными ракетами Taurus.

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#украина
#германия
#поставки
#ракета
#вооружение
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Российские силы вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра
04 октября 2023, 20:12

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы полностью вернули контроль над островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, об этом в интервью «РИА Новости» рассказали командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр».
«Нашими, острова контролируются, абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», - прокомментировал ситуацию один из российских командиров. 

Контроль удалось вернуть после того как вода, подтопившая острова в результате разрушения Каховской ГЭС, отошла. 

При этом, командиры отметили, что ВСУ постоянно предпринимают попытки высадиться на островах, чтобы потом перебраться на левый берег Днепра, который находится под контролем России. Однако, отлаженный механизм взаимодействия позволяет ВС РФ вовремя обнаружить подкрадывающиеся к островам катеры ВСУ, передать их координаты и открыть артиллеристский огонь.

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#вода
#контроль
#всу
#вс рф
#сво
#херсонская область
#остров
#река
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Ирина Фаевская ответила на вопросы бойцов в военном госпитале Подольска
04 октября 2023, 18:41

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетили военный госпиталь в Подольске вместе с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольгой Ермаковой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Сейчас в госпитале восстанавливаются 11 бойцов из Подмосковья. Мы встретились, чтобы узнать, что их волнует, как мы можем им помочь. Также мы пообщались с ребятами из других регионов. Все с теплотой отзываются о медицинском персонале, благодарят врачей за заботу», – рассказала Фаевская
Бойцы задали много вопросов, касающихся получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат и трудоустройства, а также юридической помощи.
«Для нас очень важны такие выезды. Мы понимаем, что волнует ребят и стараемся работать на опережение. Все сегодняшние вопросы берём на контроль. Также бойцы всегда могут обратиться в фонд и к уполномоченному», – отметила Ермакова.
Проходящим лечение и реабилитацию бойцам также подробно рассказали о деятельности уполномоченного и работе фонда.

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#омбудсмен
#сво
#спецоперация
#госпиталь
#подольск
#московская область
#подмосковье
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NYT: Российская тактика времен ВОВ стала кошмаром для ВСУ
04 октября 2023, 18:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска применяют изобретательную тактические ходы и мощную, но гибкую систему обороны, что стало непреодолимым препятствием для украинского контрнаступления. ВСУ не могут противостоять эластичной тактике, которую Советский Союз применял еще в годы Великой Отечественной войны.
Об этом пишет в своем материале обозреватель газеты The New York Times. Автор статьи отмечает, что настоящим препятствием для контрнаступления ВСУ стала эластичная российская оборона. При такой тактике бойцы Вооруженных сил РФ сначала уступают часть позиций, а затем наносят сокрушительный ответный удар. Такие действия позволяют контролировать движение противника, а затем наносить удары в уязвимые места.

Старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри, специализирующийся на сухопутной войне, отмечает, что такие тактические модели применялись еще Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны. Эксперт подчеркнул, что  для успешного осуществления таких действий необходимо точное управление войсками, а также отличная подготовка частей и подразделений, чтобы добиваться синхронности и слаженности в бою.

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#оборона
#всу
#удар
#рф
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США поставят Украине изъятое у Ирана вооружение
CNN: изъятое у Ирана вооружение США отправят на Украину
04 октября 2023, 17:51

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США поставят Украине ранее конфискованное у Ирана вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Уточняется, что США пришли к такому решению, поскольку это позволит на некоторое время устранить сильную нехватку вооружения у украинских военных. 

По данным источника, Центральное командование Вооружённых сил США (ВС США) анонсирует новые поставки Украине до конца этой недели. Администрация президента США Джо Байдена долго раздумывала над тем, куда направить конфискованное вооружение, чтобы это осуществлялось в рамках американского законодательства.

Таким образом было принято решение о поставках Украине, однако ООН настаивает на том, чтобы уничтожить или свести на склад это оружие, а не передавать его Украине. 

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#сша
#украина
#иран
#поставки
#вооружение
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Украинские солдаты на полях СВО живут, в среднем, несколько часов
MWM: Срок жизни украинских солдат на полях СВО составляет несколько часов
04 октября 2023, 17:11

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украинские солдаты добровольно сдаются в плен российской армии, глядя на огромные потери среди сослуживцев, пишет The Military Watch Magazine.
«Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. Украинские мобилизованные сдаются в плен во все большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, как отметили в MWM, срок жизни украинских солдат на полях спецоперации составляет всего несколько часов. 

Автор статьи напомнил, что в последнее время все сильнее стало бросаться в глаза тотальное отсутствие подготовки в рядах ВСУ. Призывники осваивают навыки ведения боевых действий по факту, находясь в самом пекле.

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Сальдо: ВСУ стягивают западную технику для форсирования Днепра
04 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины стягивают западную технику к правому берегу Днепра для форсирования реки, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью для «Россия-24».
«Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники и большей частью западной техники», - прокомментировал ситуацию Сальдо. 

По словам губернатора, ВСУ продолжают безуспешные попытки высадиться на острове в пойме Днепра. При этом, Сальдо опасается, что удары, которые собираются наносить украинские боевики при форсировании реки, могут быть направлены и на мирное население Херсонской области.

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#население
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#херсонская область
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#сво
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Адмирал Бауэр: Запад исчерпал запасы вооружений для поставок Украине
04 октября 2023, 15:12

Фото: iStock/Diy13

Страны Запада в скором времени исчерпают запасы вооружения, поставляемого Украине. Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Он отметил, что это связано с медленными темпами производства нового вооружения. Ещё до начала СВО склады НАТО были полупустыми, поэтому сейчас они практически истощились.

Бауэр обратился к странам Запада, призвав их наращивать производство вооружения. Кроме того, он подчеркнул необходимость модернизации экономических систем государств, которые оказались не способны снабдить вооружением Украину во время конфликта.

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#вооружение
#поставки
#украина
#нато
#склад
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Пленённый в Крыму украинский диверсант рассказал о целях своей группы
Пленный украинский диверсант: группа должна была снять видео о «заходе» в Крым
04 октября 2023, 13:10

Фото: iStock/Thomasaf

Украинский диверсант, которого захватили в плен в Крыму, рассказал о своей группировке и её целях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Во время допроса он рассказал, что группа состояла из 16 человек. Её целью были фото- и видеоматериалы о «заходе» на территорию Крыма.

Ранее ФСБ сообщали, что захвачен в плен один из диверсантов, пытавшийся пробраться на территорию Крыма. Во время допроса он также рассказал, что его группировка пыталась заснять участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова. 

Напомним, что 4 октября российскими военными была пресечена попытка высадки на территории Крыма группы украинских диверсантов. Над этим работали сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым вместе с работниками подразделения Черноморского флота ВМФ и местного управления Росгвардии.

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#украина
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#крым
#фсб
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ФСБ захватила в плен диверсанта, пытавшегося высадиться в Крыму
ЦОС ФСБ РФ: захвачен в плен один из диверсантов, пытавшийся проникнуть в Крым
04 октября 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Один из диверсантов, пытавшийся высадиться в Крыму, был захвачен в плен. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Проведённый допрос арестованного показал, что целью его группировки были фотографии и видеосъёмка участников ДРГ на фоне флага Украины на территории Крыма.

Уточняется, что попытку высадки диверсантов в республике пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым, подразделения Черноморского флота ВМФ и местного управления Росгвардии.

Ранее, 4 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о пресечении российскими военными попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. 

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#крым
#фсб
#вмф
#сотрудники
#рф
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