Стало известно о планах Германии по поставкам ракет Taurus на Украину

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Германия в ближайшее время не собирается осуществлять поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину. Об этом сообщает издание Bild.
Несмотря на то, что Украина сильно нуждается в этом вооружении Германия пока не намерена разрешать поставки.
При этом, издание сообщает, что власти ФРГ не дали прямого отказа, однако всё склоняется к тому, что поставки маловероятны.
Предполагается, что отсрочка поставок напрямую связана с решением канцлера Германии Олафом Шольцем, который выступил против отправки Украине этих дальнобойных ракет.
Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что ВСУ смогут совершать атаки по территории России немецкими дальнобойными ракетами Taurus.
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При этом, издание сообщает, что власти ФРГ не дали прямого отказа, однако всё склоняется к тому, что поставки маловероятны.
Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что ВСУ смогут совершать атаки по территории России немецкими дальнобойными ракетами Taurus.
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Анастасия Чинкова