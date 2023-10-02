Стало известно о планах Украины заразить население страшными болезнями

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Новость о том, что в рядах ВСУ военные заражаются инфекцией, устойчивой к большинству современных антибиотиков, не содержит в себе что-то особенно страшного, злого и неожиданного. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал клинический фармаколог, член Высшего совета «Сильная Россия» Александр Эдигер, предупредив о более опасных вещах, ожидающих ВС РФ на освобожденных территориях.
Напомним, в Financial Times появилось сообщение о том, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков.
Эдигер объяснил, что проблема устойчивости части современных возбудителей к очень многим антибиотикам является одной из самых тяжелых на данный момент. Он подчеркнул, что это не связано с чьим-то злым умыслом. По его словам, легче всего получить заражение высокоустойчивой флорой, попав в современную больницу. Никакие противоинфекционные меры не дают гарантий, что в условиях больницы не будет заражения стафилококками, синегнойной палочкой, клостридиями, пневмококком и многим другим, объяснил эксперт.
Он напомнил, как во время Второй мировой войны отступавшие нацисты заражали мирное население различными инфекциями, а советская медслужба получала огромную нагрузку на освобожденных территориях. Такой вариант событий, по словам специалиста, наиболее опасный, чем эпизоды с заражением инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.
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«Эта новость вовсе не является новостью. Это эхо современной ситуации, связанной с состоянием раневых, боевых и внутрибольничных инфекций и состоянием резистентности их возбудителей к современным антибиотикам. То есть эта ситуация может произойти в любой момент в любой точке мира, и это необязательно может быть связано с боевыми действиями. Но если мы имеем дело с загрязнением ран грунтом или скоплением раненых, то шансы на развитие подобных инфекций увеличиваются», - объяснил специалист.
Эдигер объяснил, что проблема устойчивости части современных возбудителей к очень многим антибиотикам является одной из самых тяжелых на данный момент. Он подчеркнул, что это не связано с чьим-то злым умыслом. По его словам, легче всего получить заражение высокоустойчивой флорой, попав в современную больницу. Никакие противоинфекционные меры не дают гарантий, что в условиях больницы не будет заражения стафилококками, синегнойной палочкой, клостридиями, пневмококком и многим другим, объяснил эксперт.
«Это не содержит в себе что-то особенно страшного, злого и неожиданного. Есть более опасные вещи, которые можно ожидать от стороны противника. Они могут использовать биологические варианты воздействия, вплоть до биологических диверсий», - предупредил собеседник «Радио 1».
Он напомнил, как во время Второй мировой войны отступавшие нацисты заражали мирное население различными инфекциями, а советская медслужба получала огромную нагрузку на освобожденных территориях. Такой вариант событий, по словам специалиста, наиболее опасный, чем эпизоды с заражением инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.
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Элина Позднякова