Стало известно о планах ВСУ создать линию обороны вокруг Купянска

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин
Вооружённые силы Украины переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко агентству РИА Новости.
«В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы отмечено ведение противником инженерных работ по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений. Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — рассказал Марочко агентству.Эксперт сделал вывод, что исходя их действий украинской армии на этом участке местности, ВСУ переходят к обороне и позиционному ведению боевых действий.
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Алина Юрчак