Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может напасть на Курскую атомную электростанцию (АЭС) из-за утраты поддержки со стороны Запада. Макговерн выразил свои опасения по этому поводу в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
По словам Макговерна, у Зеленского могут заканчиваться варианты действий, и он мог бы прибегнуть к такому отчаянному шагу.
Эксперт также подчеркнул, что подобные действия могут повлечь за собой серьезные последствия. Поэтому он выразил надежду на то, что страны Европы смогут удержать Зеленского от подобных шагов, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Макговерн выразил опасения относительно возможности ухудшения положения Украины, так как он предположил, что страны склонятся к оказанию поддержки Израилю, а не Украине.
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«Я искренне беспокоюсь о его действиях, направленных на атаку атомных электростанций в России, включая Курскую. Это выглядит как проявление отчаяния», — отметил он.
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Артем Кузьмин