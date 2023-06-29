Стало известно о подготовке к массированному обстрелу «старой» России

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Он обратил внимания на объявленную эвакуацию населения в Сумской области Украины.
«Режим Зеленского готовится использовать северные районы Сумской области для обстрелов российских областей», — добавил Рогов.
Тем самым командование Вооружённых сил Украины намерено отвлечь внимания от главных направлений спецопераций.
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