Стало известно о предотвращении высадки десанта ВСУ под Каховкой

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РИА Новости: зенитчики РФ сбили Су-25 и предотвратили высадку десанта ВСУ под Каховкой
Военнослужащие зенитного соединения группировки «Днепр» смогли сбить украинский самолет Су-25, тем самым предотвратив высадку воздушного десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра в Херсонской области. Такую информацию передает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Источник также упомянул, что второй самолет ВСУ не смог выполнить поставленную задачу и был вынужден покинуть зону боевых действий.
Ранее военный эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ, которое неоднократно анонсировала Украина, началось. О ситуации на линии боевого соприкосновения он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Сегодня провалилась очередная попытка высадки ВСУ речного десанта в районе населенного пункта Бабино», — сказал источник агентства, указав, что украинские военные были лишены авиационной поддержки.
Ранее военный эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ, которое неоднократно анонсировала Украина, началось. О ситуации на линии боевого соприкосновения он рассказал в беседе с «Радио 1».
Артем Кузьмин