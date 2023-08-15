Стало известно о продолжающейся милитаризации Харькова

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Украинское военно-политическое руководство продолжает милитаризацию Харькова. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.
Военный эксперт отметил, что город продолжают снабжать техникой и войсками, что создает препятствие для движения гражданских автомобилей. По его словам, трафик на дорогах сильно затруднен из-за колонн военной техники.
Марочко также сообщил, что личный состав ВСУ размещается в зданиях учебных учреждений, создавая пункты постоянной и временной дислокации. Подполковник ЛНР также добавил, что руководство армии изымает автотранспорт граждан для коммунальных служб.
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Марочко также сообщил, что личный состав ВСУ размещается в зданиях учебных учреждений, создавая пункты постоянной и временной дислокации. Подполковник ЛНР также добавил, что руководство армии изымает автотранспорт граждан для коммунальных служб.
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Анастасия Крестьянова