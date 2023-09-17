Стало известно о ракетном ударе по танкоремонтному заводу ВСУ в Харькове

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По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ракетные удары были нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Харькове, передает РИА Новости.
Очевидцы, по его словам, услышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Кроме того, также зафиксированы ракетные атаки на сортировочный железнодорожный узел.
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Артем Кузьмин