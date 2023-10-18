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Украина при поддержке американских военных проводила исследования в области биологического оружия недалеко от российской границы, сообщил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю вооружений в МИД России Константин Воронцов, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что существуют доказательства военно-биологической программы на Украине с поддержкой Пентагона и что исследования компонентов биологического оружия были проведены неподалеку от российских границ. Воронцов также отметил, что как Украина, так и Соединенные Штаты не отвечают на доводы и запросы, представленные Россией.
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Артем Кузьмин