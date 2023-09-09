Стало известно о российской разработке, которая создаёт много проблем для ВСУ

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Украинские военные на протяжении всего контрнаступления не могут справиться с нестандартными минными полями, созданными ВС РФ. Об этом сообщает издание Business Insider.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung рассказало, насколько российские войска и техника мощнее украинских. По словам журналистов, Украина начала нести потери, она находится в очень тяжелом состоянии, в то время как Россия ещё даже не приступила к использованию всей своей военной мощи.
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