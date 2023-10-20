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Стало известно о сокращении числа иностранных наемников на Украине

Подполковник Марочко: В ВСУ заметно сократилось число иностранных наемников
20 октября 2023, 08:52
Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Количество иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, в последнее время уменьшается. Об этом в своем телеграм-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий», — заявил эксперт.
Марочко рассказал, что такой вывод можно сделать по данным анализа различных источников, среди которых радиоэфиры, разведывательные данные с передовой линии и агентурные источники. Он также поделился о сообщениях, которые говорят о том, что заграничные частные военные компании вывозят своих сотрудников с территории Украины.


Ранее Марочко рассказал об отсутствии какой-либо внятной тактики у ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные на купянском направлении отбили 11 атак ВСУ
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#лнр
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Российские военные на купянском направлении отбили 11 атак ВСУ
20 октября 2023, 05:35

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Российские военные отбили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Запад»Сергея Зыбинского.
По его словам, российские военные отбили атаки 14-й, 32-й и 115-й механизированных, а также 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Макеевка, Новоегоровка и Ивановка. 

Общие потери противника при этом составили до 70 военных, а также танк, БТР M113 и три беспилотника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
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Эксперт Марочко рассказал об отсутствии какой-либо внятной тактики у ВСУ
20 октября 2023, 02:23

Фото: iStock/Olena_Z

Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронтах спецоперации практически не имеют под собой тактических оснований и больше похожи на попытки добиться хоть какой-то «перемоги». Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
«Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются. Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — отметил Марочко.

По его словам, такая картина прослеживается на всём протяжении фронта, а ВСУ сконцентрировались на том, чтобы любое мало-мальское завоевание позиций во всеуслышание объявлять очередной «перемогой».

Напомним, ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал. Риттер подчеркнул, что такая тактика несет в себе огромные риски для украинских войск, так как в процессе ее исполнения армия может потерять еще большее число солдат.

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Коротченко: ВС РФ нашли способ бороться с украинскими ракетами ATACMS
19 октября 2023, 23:19

Фото: iStock/MikeMareen

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой, мгновенные удары.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Загадка»: В Киеве разоблачили ложь Зеленского о росте ВВП страны
Соскин: Киев лжет о росте ВВП, несмотря на снос предприятий ракетами
19 октября 2023, 22:25

Фото: Сайт Кремля

Предприятия и объекты на Украине продолжают разрушаются, однако власти все больше говорят о росте экономики страны, об этом порассуждал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Происходит разрушение при этом говорят, что ВВП не падает, а растет. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?», - прокомментировал ситуацию Соскин.     

Эксперт напомнил, что многие украинские предприятия просто прекратили своё существование после ударов российских ракет. 

По его словам, статисты, работающие на украинское правительство, намеренно лгут населению, чтобы не сеять панику в рядах граждан.

Ранее Соскин заявил, что вооруженное противостояние в зоне спецоперации окончательно заморозится через две недели. По его словам, обещание осенних и зимних контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины - это просто глупости.

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#предприятия
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#сво
#ракета
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Активисты подмосковной МГЕР побывали в Донбассе с гуманитарной миссией
19 октября 2023, 22:08

Фото: МГЕР МО

Активисты подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» побывали в Донецкой и Луганской народных республиках с гуманитарной миссией. Они доставили туда партию помощи для бойцов и жителей Донбасса, собранную в волонтёрском центре в Звёздного городка, сообщили в пресс-службе МГЕР.
В состав группы вошли депутат Совета депутатов Звёздного городка Анна Москатова, сотрудник «Дома космонавтов» Василий Сорокин и помощник депутата Госдумы Анна Легум
 
Активисты встретились с мобилизованными в Луганске. Им передали маскировочные сети, стропы, окопные свечи, тёплую одежду и печи для обогрева. Бойцам было приятно получить посылки от близких. 
«Наш волонтёрский центр в Звёздном городке уже больше года помогает военнослужащим на передовой. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые вкладывают силы и душу в эту важную работу - собирают гумпомощь, формируют для отправки. Нам удалось подключить к доброму делу и предпринимателей региона», – сказала Москатова.
Следующей остановкой был военный госпиталь в Рубежном. Сотрудникам вручили стиральную машину, лекарства, расходные материалы, предметы гигиены, спальные мешки и тёплую одежду. 
 
Затем активисты отправились в Донецкую больницу. От имени депутата Госдумы Александра Толмачёва они передали Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению реанимационные мониторы и электрическую плиту. 
«Мониторы пациента – необходимый для каждой больницы предмет оказания высокотехнологичной медицинской помощи, для спасения жизней. С Донецкой больницей мы сотрудничаем уже давно, доставляем препараты, оборудование, обогревающие одеяла, предметы гигиены. Для меня это очень важно», – отметил Толмачёв. 
Заключительным этапом гуманитарной миссии стал визит в школу села Вольное. Делегацию тепло встретили педагоги. За чашкой чая активисты обсудили с учителями воспитание школьников, перспективы сотрудничества. Шестиклассник Денис с проблемами со зрением получил от издательства «Просвещение» он получил комплект учебников. Остальным ученикам молодогвардейцы привезли канцелярские наборы. 

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Участники спецоперации провели урок мужества для дмитровских старшеклассников

Дошкольники Долгопрудного собирают «Добрые крышечки» для помощи детям-сиротам
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#сво
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#гуманитарная помощь
#подмосковье
#московская область
#звёздный городок
#депутат
#госдума
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Участники спецоперации провели урок мужества для дмитровских старшеклассников
19 октября 2023, 21:00

Фото: администрация Дмитровского г. о.

В школах Дмитровского городского округа проходят уроки мужества с участием бойцов, проходящих реабилитацию в местном санатории Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В Дмитровской школе №5 на такой урок пришли 10- и 11-классники. Одни из них – юнармейцы, другие активно участвуют в сборе помощи для военных, третьи пишут письма бойцам или плетут защитные сети. С ними встретились три офицера – участника СВО.
 
Тимур из Забалькайлья учился в танковом училище, сражался под Кременной.  31 января получил тяжёлое минно-взрывное ранение в голову. Андрей – из Якутии, учился в академии МВД, служил в полиции. Когда началась СВО, подписал контракт и стал командовать разведбатальоном. Был в Клещиевке, Бахмуте. Виталий – москвич из семьи военного. Стал артиллеристом, на СВО – с самого первого дня, был в Сумах, Изюме и Луганске. После реабилитации все они намерены вернуться в строй. 
 
Все трое военных отметили, что им очень письма, которые пишут школьники. 
«Знаете, плохо было летом – бойцы их вдруг перестали получать так часто, как раньше. Стали переживать, а потом вспомнили – у вас же каникулы! Так что пишите письма. Их там, в зоне СВО – ждут. И когда бывает трудно, перечитывают, чтобы ощутить вашу, ребята, поддержку», – сказали гости.
Директор школы Татьяна Матвеец рассказала, что в школе есть случаи, когда ребята получали из зоны СВО ответы на свои письма. Между школьниками и бойцами даже завязалась переписка.

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#дмитров
#сво
#спецоперация
#уроки
#патриотизм
#подмосковье
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«Шанс упущен»: Украинские эксперты признали провал ВСУ
Newsweek: У Украины не осталось шансов на захват российских территорий
19 октября 2023, 19:33

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Киев потерял шанс на завоевание российских территорий, заявили украинские военные эксперты в интервью для Newsweek.
«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний», - прокомментировал ситуацию источник издания. 

Авторы статьи отметили, что поставленные на Украину американские танки Abrams, скорее всего, просто увязнут в грязи потеряют весь свой наступательный потенциал. Киеву придется тратить дополнительные средства, чтобы эвакуировать технику с полей сражения.

При этом, ранее американский дипломат Час Фриман заявил, что грядёт полномасштабное российское наступление, в результате которого Украина может потерять доступ к Черному морю.

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#всу
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В зоне СВО погиб легендарный ополченец Бабай
Рогов: легендарный ополченец Бабай погиб на Запорожском направлении
19 октября 2023, 17:34

Фото: iStock/inga

В зоне проведения специальной военной операции погиб легендарный ополченец Александр Можаев с позывный Бабай. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Трагическая новость. Вчера на Запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай, ставший широко известным в 2014 году во время боёв за Славянск», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он назвал Можаева одним из ярких героев Русской весны 2014 года.

Ранее также сообщалось, что в больнице скончался командир Эльмаддин Агаев, попавший под минометный обстрел ВСУ неделю назад. Напомним, 10 октября группа российских военных попала под обстрел ВСУ в Погарском районе, который находится в Брянской области, на границе с Украиной.


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#всу
#обстрел
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СМИ предрекли ВСУ большие проблемы с танками Abrams
Newsweek: Abrams станут проблемой для ВСУ на поле боя
19 октября 2023, 16:43

Фото: iStock/Michael Vi

Танки M1 Abrams производства США, переданные Украине в рамках военной помощи, станут большой проблемой для ВСУ на поле боя. Так пишет Newsweek.
«Этих танков недостаточно, чтобы значительно повлиять на обстановку на Украине», — говорится в статье.

Уточняется, что американская бронетехника поздно поставляется ВСУ. Поэтому она не может помочь им в боевых действиях. Кроме того, авторы статьи утверждают, что украинским военным придется формировать, новые цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива для этих танков.

Таким образом, журналисты считают, что Abrams не смогут помочь ВСУ переломить ситуацию на поле боя в свою сторону, а только принесут им еще больше проблем, так как эти танки являются привлекательными мишенями для российских артиллеристов и дронов.

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