Стало известно о сокращении числа иностранных наемников на Украине

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Количество иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, в последнее время уменьшается. Об этом в своем телеграм-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий», — заявил эксперт.Марочко рассказал, что такой вывод можно сделать по данным анализа различных источников, среди которых радиоэфиры, разведывательные данные с передовой линии и агентурные источники. Он также поделился о сообщениях, которые говорят о том, что заграничные частные военные компании вывозят своих сотрудников с территории Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак