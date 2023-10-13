Стало известно о сотнях тысяч украинцев, пытающихся избежать мобилизацию

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Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации. Такие данные привела замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова.
«К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации», - рассказала Калмыкова.
По ее словам, в стране готовятся некие изменения в нормативно-правовых актах, благодаря которым данный вопрос будет урегулирован. При этом какого рода будут эти правки она не уточнила.
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