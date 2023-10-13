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Стало известно о сотнях тысяч украинцев, пытающихся избежать мобилизацию

Минобороны Украины: сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации
13 октября 2023, 13:23
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации. Такие данные привела замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова.
«К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации», - рассказала Калмыкова.

По ее словам, в стране готовятся некие изменения в нормативно-правовых актах, благодаря которым данный вопрос будет урегулирован. При этом какого рода будут эти правки она не уточнила.


Ранее спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что на Украине каждый мужчина должен быть готов к участию в боевых действиях. По его словам, каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках.

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Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей Херсонщины
Сальдо: Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей Херсонщины
13 октября 2023, 13:04

Фото: сайт Кремля

Украинские власти расширяют зону западнее Херсона, откуда принудительно эвакуируются местные жители. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевский режим расширяет зону насильственной эвакуации жителей Херсонщины на запад от Херсона. Оккупационная «администрация» заявила, что будет вывозить семьи с детьми из сёл Станислав, Широкая Балка и Александровка», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что данные населенные пункты расположены на берегу Днепро-Бугского лимана.

По словам Сальдо, украинские власти насильно забирают людей с тех территорий, которые скоро окажутся под контролем российских сил.

В конце августа эвакуацию детей провели в городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также деревнях Преображенка, Егоровка, Новопавловка. Все эти населенные пункты располагаются в непосредственной близости от Работино.

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#семьи с детьми
#режим
#запад
#рф
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Последние новости СВО: обстановка на фронте, где удалось закрепиться ВСУ
13 октября 2023, 10:22

Фото: istock/gorodenkoff

Несмотря на осеннюю распутицу, на нескольких направлениях фронта активизировались бои. Российские военные пытаются перерезать трассу снабжения войск противника, ВСУ предпринимают попытки закрепиться у железнодорожной ветки в районе Андреевки. О том, где развернулись самые активные столкновения, и на каких направлениях идут в атаку ВС РФ, расскажет Редакция «Радио 1».

Взрывы на Украине


Минувшей ночью в Николаевской области Украины прозвучали взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области. Власти Украины не комментировали произошедшее, информации о разрушениях нет.

О взрывах на территории Мелитополя сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что о произошедшем узнал от своих земляков-мелитопольцев. По их словам, взрыв произошел около 07:50 мск. Позже информацию о взрыве в городе подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.


ВСУ атаковали Брянскую область


Об очередной попытке террористической атаки со стороны  ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотник самолетного типа был перехвачен силами РЭБ. В результате падения дрона, произошел взрыв. Жертв среди населения нет.

Последние новости СВО


На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия. ВС РФ проводят операцию по охвату Авдеевского укрепрайона. Несколько опорных пунктов противника российским войскам удалось занять на Купянском направлении в районе населенного пункта Сеньковка. Также ВС РФ прорвали оборону украинской группировки и зашли в село Петровское. В населенном пункте идут боевые действия. Часть села находится под огневым контролем противника, сообщает телеграмм-канал «Рыбарь». В штурм идут российские военные в районе Марьинки.

На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вели наступательные действия у Новопрокоповки, информирует портал WarGonzo. Российские бойцы вновь контратакуют у населенного пункта Вербовое. Под огнем ВС РФ позиции противника в Работино, Новоданиловке и Малой Токмачке.

В США предсказали масштабное контрнаступление ВС РФ
В США предсказали масштабное контрнаступление ВС РФ

Наземную атаку провели военнослужащие российских подразделений в направлении Золотой Нивы и в Никольских дачах. Активные бои идут на Луганском направлении. Российские бойцы перешли в наступление в нескольких районах области. Целью ВС РФ является прорыв к Северскому Донцу. В районе населенного пункта Торского российская армия атакует. Через левый берег Оскола ВСУ получают снабжение. ВС РФ предпринимают попытки для перерезания трассы.

Контратакуют бойцы ВС РФ на Бахмутском направлении. В районе Андреевки, где ВСУ сумели закрепиться у железнодорожного моста, идут активные столкновения. Позиции противника под российским огнем в Клещеевке, Ступочках, Часовом Яре, Миньковке, Васюковке и Спорном.

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#вс рф
#воздушная тревога
#контрнаступление
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Взрыв прогремел в Криворожском районе Днепропетровской области
13 октября 2023, 10:02

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Взрыв произошел в Криворожском районе Днепропетровской области в центральной части Украины. Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В своем телеграм-канале он только рассказал о самом факте взрыва, добавив, что информация о последствиях еще требует уточнения. Вилкул также не сообщил, была ли объявлена в Днепропетровской области в момент взрыва воздушная тревога. Ранее в регионе, а также в других областях Украины, воздушная тревога несколько раз объявлялась, а затем снова отменялась.

Вилкул отметил, что угроза ракетных атак и ударов с помощью беспилотников остается высокой. Он также добавил, что в Никопольском районе огнем артиллерии повреждены частный дом и государственное учреждение. Жертв среди населения нет, заключил глава совета обороны.

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#украина
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Марочко рассказал о ситуации на краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения под Красным Лиманом
13 октября 2023, 09:52

Фото: istock / zabelin

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на Краснолиманском направлении. Слова военного эксперта приводит РИА Новости.

«Отмечено ведение инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций. При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции», — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Марочко добавил, что конструкции и бревна доставляют гражданским транспортом, а работы по оборудованию сооружений ведутся круглые сутки.

Ранее сообщалось, что Киев переложил с себя вину за провальное контрнаступление на Западные страны.Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе
13 октября 2023, 09:10

Фото: istock / RamonCast

На территории Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Как сообщают мои земляки-мелитопольцы, около 07:50 в городе был слышен взрыв. Наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова», — рассказал Рогов.
Информацию о взрыве также подтвердил назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ночью 13 октября также сообщалось о взрывах в Николаевской области Украины, а также в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Николаевской области прозвучали взрывы
13 октября 2023, 00:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Николаевской области Украины звучат взрывы, сообщают украинские СМИ. Ранее в регионе, а также в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.

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Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку БПЛА ВСУ самолетного типа на Брянскую область
12 октября 2023, 22:34

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области была пресечена попытка атаки ВСУ беспилотником самолетного типа, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

При этом, по словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работаю экстренные службы. 

По информации Mash, взрыв прогремел на окраине Брянска в районе мясокомбината. Местные жители сразу сообщили о громком взрыве и задымлении.

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#брянская область
#беспилотник
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#всу
#сво
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Киев переложил с себя вину за провальное контрнаступление на Запад
Подоляк заявил, что причиной провала ВСУ стали долгие поставки оружия Западом
12 октября 2023, 22:15

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление из-за долгих поставок западного оружия, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24-му каналу».
«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», - заявил Подоляк, отвечая на вопрос о возможной связи между провалом украинских планов и поставками оружия.

По его словам, обещанное через две недели оружие приходит через два месяца. Именно поэтому, ВСУ «выбиваются из графика на 6-9 месяцев», заключил Подоляк. 

Ранее украинский солдат в интервью для The Washington Post заявил, что Запад воспринимает конфликт в стране как видеоигру. Такой вывод украинцы сделали на фоне поставок старого оружия, которые, к тому же, идут крайне медленно.

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В США предсказали масштабное контрнаступление ВС РФ
Экс-разведчик Шаффер: ВС РФ готовы перейти в наступление на Украине
12 октября 2023, 18:48

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ имеют все необходимое для того, чтобы начать своей собственной масштабное наступление на ВСУ. Так считает бывший американский разведчик Тони Шаффер.
«Я думаю, что это неизбежно. Мы находимся в точке, когда русские начнут медленно и тщательно продвигаться вперед», — сказал он.

Он также отметил, что поражение ВСУ на поле боя стало очевидным для всех. Украинское наступление пошло не по плану и потерпело крах. В ближайшее время оно и вовсе может полностью остановиться, считает американский разведчик.

Таким образом, Шаффер предполагает, что российские военные в скором времени вновь перехватят инициативу и начнут наступательную операцию.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику. По его словам, ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».


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