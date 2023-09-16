Стало известно об авиаударе по ВСУ под Купянском

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Как сообщил Telegram-канал «Военная хроника», российские военные провели авиационные атаки по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от города Купянск.
Информатор также отметил, что ранее на этой территории находились склады и временные базы 14-й, 41-й и 88-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
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