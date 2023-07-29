Стало известно об отказе Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют сеть Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, однако иногда он ограничивает ее использование, пишет The New York Times (NYT).
Кроме того, по информации NYT, миллиардер временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.
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Артем Кузьмин