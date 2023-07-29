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Стало известно об отказе Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма

NYT: Маск отказал ВСУ в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона
29 июля 2023, 23:13

Фото: iStock/3DSculptor

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют сеть Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, однако иногда он ограничивает ее использование, пишет The New York Times (NYT).

Согласно отчету NYT, имелся случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.

Кроме того, по информации NYT, миллиардер временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.

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Президент России рассказал потерянной в ходе контрнаступления технике ВСУ
Президент России Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли 415 танков
29 июля 2023, 23:47

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин представил статистику об утерянной украинской военной технике в ходе контрнаступления. Он отметил, что с начала июня Киев лишился 415 танков и более 1 300 бронетранспортеров, сообщает ТАСС.
Глава России акцентировал внимание на том, что украинская армия в процессе боевых столкновений утратила значительное количество военной техники, две трети которой были поставлены западными странами.

Путин также отметил, что в связи с неудачами на военном фронте, украинские Вооруженные силы корректировали свою боевую тактику, стараясь максимально сохранить оставшееся у них вооружение.

«Наблюдаются определенные изменения в тактике. Они заключаются в следующем: солдаты доставляются на линию фронта на бронетехнике, высаживаются, а затем техника быстро исчезает. Видимо, они стараются сохранить технику, опасаясь ее потери», — объяснил он, добавив, что украинские воины стали чаще атаковать на ногах.
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Запад поручил Украине захватить Крым в ходе контрнаступления
MWM: западные страны поручили Киеву захватить Крым в ходе контрнаступления
29 июля 2023, 23:28

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Западные страны настоятельно рекомендовали Киеву провести контрнаступление силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью захвата Крыма, хотя подготовка к этой операции занимала продолжительное время.
Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.

Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

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Экс-советника Кучмы Соскина удивило заявление Зеленского о планах «победить Россию»
29 июля 2023, 21:37

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над РФ, которая обладает большим населением и ресурсами. Об этот Соскин сообщил в своем блоге.
Отмечается, что Соскин крайне удивлен такой позицией президента Украины. По мнению эксперта, у киевского режима нет программы для достижения поставленной цели.

Напомним, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море. Олег Соскин утверждает, что Украина начала переходить к радикальным действиям, а Зеленский «не будет смотреть ни на кого», у него не осталось способов остановить боевые действия. В конфликт могут быть втянуты Румыния и Болгария.

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Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90
29 июля 2023, 19:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 в ходе боя на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам одного из военнослужащих, во время атаки ВСУ российские военные подбили одну БМП. Вторая бронемашина покинула местность.

Отмечается, что украинских солдат в БМП не оказалось. Брошенная БМП была доставлена в тыл. Это первый трофей подобного типа, добытый ВС РФ в зоне специальной операции. 

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытались разрушить железную дорогу, которая соединяет Херсонскую область с Крымом. Сальдо отметил, что украинские боевики применили при обстреле 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.

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#вс рф
#солдат
#удар
#сво
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В Курской области ВСУ обстреляли село Теткино
29 июля 2023, 19:27

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Курский губернатор Старовойт рассказал об обстреле села Теткино со стороны ВСУ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
 
«Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилётов. В результате прямого попадания повреждён один дом. Обязательно окажем помощь собственнику», —сообщил Роман Старовойт.
Также в посёлке повреждена линия электропередачи: населённый пункт обесточен. Аварийные бригады начнут восстанавливать её как только станет безопасно. 

Ранее сообщалось, что украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации SHOT, накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы.

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#всу
#сво
#украина
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Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
29 июля 2023, 17:25

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытались разрушить железную дорогу, которая соединяет Херсонскую область с Крымом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сальдо отметил, что украинские боевики применили при обстреле 12 дальнобойных ракет Storm Shadow.

По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.

Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

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#украина
#всу
#вс рф
#удар
#ракета
#железная дорога
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Подоляк предупредил украинцев о предстоящей тяжелой зиме
29 июля 2023, 16:24

Фото:istockphoto/Lacheev

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что грядущая зима для энергетической системы Украины и населения окажется сложнее, чем прошлая.
Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире канала «24».
 
«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», —сообщил глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк рекомендует украинцам покупать обогреватели и прочее оборудование, которое позволит бороться с холодами.

Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.

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#украина
#отопление
#зима
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Минобороны: ВС РФ 28 июля нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
29 июля 2023, 14:19

Фото: iStock/0

Минобороны РФ сообщило, что российские войска 28 июля нанесли удар в Днепропетровске по пункту управления ВСУ.
Отмечается, что назначенный объект поражен, цель удара достигнута.

Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

Также Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

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#украина
#всу
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#вс рф
#армия россии
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Балицкий: российские войска отбили попытку ВСУ атаковать Старомайорское
29 июля 2023, 14:10

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.

Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

Напомним, ранее Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

Также утром 29 июля ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.

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