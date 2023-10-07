Стало известно об отказе одной европейской страны помогать Украине

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Временное правительство Словакии объявило о прекращении поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на официального представителя правительства.
Согласно публикации, «уходящее административное правительство Словакии больше не будет предоставлять военную технику Украине». Издание поясняет, что такое решение было принято в контексте текущих переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выражают оппозицию в отношении поддержки Киева.
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Артем Кузьмин