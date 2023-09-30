Стало известно, с какой российской боевой техникой не справляются ВСУ

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ВСУ не могут справиться с российской авиацией, что сильно тормозит ход контрнаступления. Об этом в эфире Sky News сообщил бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл.
В частности, речь идёт о российских многофункциональных истребителях Су-35 и ударных вертолётах Ка-52.
По словам Белла, российская армия стала всё чаще использовать эти элементы авиации, поскольку это позволяет наносить удары вне зоны поражения украинской ПВО.
Военный эксперт отметил мощь этой техники. Истребители Су-35 используются вместе с планирующими бомбами, способными наносить точные удары. А вертолёты Ка-52 называют «истребителями танков».
Такое мощное вооружение не сравнится с тем, что имеется у ВСУ, поэтому украинские военные не могут справиться с ним. Такая ситуация сильно затормаживает ход контрнаступления ВСУ.
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По словам Белла, российская армия стала всё чаще использовать эти элементы авиации, поскольку это позволяет наносить удары вне зоны поражения украинской ПВО.
Такое мощное вооружение не сравнится с тем, что имеется у ВСУ, поэтому украинские военные не могут справиться с ним. Такая ситуация сильно затормаживает ход контрнаступления ВСУ.
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Анастасия Чинкова