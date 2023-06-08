Стало известно, сколько человек госпитализировали после прорыва Каховской ГЭС

РИА Новости/Дмитрий Макеев
21 человек госпитализирован после прорыва Каховской ГЭС
В Херсонской области госпитализирован 21 человек, пишет ТАСС. Среди пострадавших 23 человека, у них диагностированы переохлаждение и травмы. 21 человек находится в больнице.
Всего из-за разрушения Каховской ГЭС подтопленными оказались около 14 тысяч домов, эвакуировано 4280 человек, среди них 170 детей.
Под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, несколько кладбищ, скотомогильник, больница и детский сад.
Ранее сообщалось, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что скорость течения реки Днепр после теракта на Каховской ГЭС со стороны украинских боевиков выросла в 10 раз. Об этом он написал в своем Телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что этот факт усложняет процесс ликвидации последствий происшествия на гидроэлектростанции.
Всего из-за разрушения Каховской ГЭС подтопленными оказались около 14 тысяч домов, эвакуировано 4280 человек, среди них 170 детей.
Ранее сообщалось, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что скорость течения реки Днепр после теракта на Каховской ГЭС со стороны украинских боевиков выросла в 10 раз. Об этом он написал в своем Телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что этот факт усложняет процесс ликвидации последствий происшествия на гидроэлектростанции.
Мария Фирсова