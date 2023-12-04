Стало известно, сколько человек погибло в Херсонской области в результате действий ВСУ

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С начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
«С начала года от рук украинских нацистов погибло уже 78 мирных херсонцев. Среди них много женщин, шестеро детей. Раненых — уже 485. Цифры просто чудовищные», — написал Алексеенко.Он отметил, что раньше люди умирали от артиллерийских обстрелов и минометов, а сейчас стало больше жертв от ударов беспилотников.
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