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Стало известно, сколько человек погибло в Херсонской области в результате действий ВСУ

Алексеенко: ВСУ с начала 2023 года убили 78 мирных жителей в Херсонской области
04 декабря 2023, 13:26
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

С начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

«С начала года от рук украинских нацистов погибло уже 78 мирных херсонцев. Среди них много женщин, шестеро детей. Раненых — уже 485. Цифры просто чудовищные», — написал Алексеенко.
Он отметил, что раньше люди умирали от артиллерийских обстрелов и минометов, а сейчас стало больше жертв от ударов беспилотников.


Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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СМИ: главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд
Залужный попросил у главы Пентагона 17 млн снарядов для «деоккупации» Украины
04 декабря 2023, 13:40

Фото: iStock/Andrii Atanov

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины». Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Сообщается, что Остин, после того, как ему озвучили потребность в таком количестве снарядов, удивился и сказал, что во всем мире не собрать столько снарядов. По информации издания, Залужный также пожаловался министру обороны США на вмешательство офиса украинского лидера Владимира Зеленского в управление ВСУ.

Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. В Евросоюзе также назревает кризис из-за Украины. Этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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Воробьёв поручил организовать сопровождение семей участников СВО в каждом муниципалитете
04 декабря 2023, 13:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сопровождение семей участников спецоперации должно быль организовано в каждом городском округе Подмосковья. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание, сопровождение по разным вопросам. Существует стандартный набор выплат, помощи, льгот. Но есть и особые случаи, которые возможно решить только если будет чёткое отношение в каждом городе Московской области», – сказал Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Он подчеркнул, что одна из главных задач – давать ответы на все вопросы. 
«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда. Знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача – давать исчерпывающие ответы на все вопросы», – отметил глава региона.
Он добавил, что руководство Подмосковья тесно взаимодействует с Минобороны, так как всегда есть вопросы, требующие совместного решения. 
 
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В США раскрыли главный страх НАТО из-за Украины
Джонсон: НАТО боится отправлять войска на Украину из-за риска больших потерь
04 декабря 2023, 13:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных. Об этом Джонсон сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, поражение Украины уже абсолютно точное и решительное. Джонсон отметил, что «ни у кого в Европе и в Вашингтоне нет смелости нести колоссальные потери». По мнению эксперта, на Западе недооценивают решимость граждан России защищать свою страну от любых внешних угроз.

Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено. 

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В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за полгода обратились более 5 тыс человек
04 декабря 2023, 13:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За полгода существования филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области туда обратились более 5 тыс человек. Было решено порядка 6 тыс вопросов, сообщила руководитель филиала фонда Ольга Ермакова.
«Мы работаем с ветеранами боевых действий и членами семей погибших участников СВО. Фонд был создан Указом президента в апреле этого года, а подмосковный филиал начал работать 1 июня. За полгода с момента открытия к нам обратились более 5 тыс человек. Мы обработали более 6 тыс вопросов», – сказала Ермакова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
Важнейшие из этих вопросов – получение удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибшего.
«Наиболее важный вопрос – получение удостоверений ветерана боевых действий, она находится в топе. Было около 1 тыс обращений. Уже получено 350 удостоверений, остальные вопросы находятся на рассмотрении. Мы также оказываем помощь в оформлении мер соцподдержки, юридическую помощь, содействие в получение выплат, средств реабилитации, психологическую помощь, помогаем трудоустроиться», – перечислила Ермакова.
В Московской области, по её словам, уже приняты на работу 58 социальных координаторов, шесть из которых работают в филиале и 52 – в городских округах. 
«Это очень хороший результат. За ноябрь мы приняли на работу 13 человек, и есть уверенность в том, что у нас во всех округах представлен свой социальный координатор, а в некоторых – даже по два. Это, например, Балашиха, Одинцово, Раменское и Люберцы, потому что там большое количество обратившихся ветеранов и членов их семей», – заключила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области. 
Контакты филиала: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик». https://yandex.ru/maps/-/CXD~Y1r
телефон: 7(498) 602-00-23. 
Социальные сети:
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/group/fzmo

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#московская область
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Губернатор Воронежской области сообщил о гибели генерала Завадского в ходе СВО
Губернатор Воронежской области: на спецоперации погиб генерал-майор Завадский
04 декабря 2023, 12:58

Фото: iStock/tomertu

В зоне проведения специальной военной операции погиб заместитель командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота, генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Отмечается, что Завадский умер на боевом посту. Губернатор Воронежской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также выразил уверенность в том, что имя Завадского навсегда сохранится на страницах истории российской славы.

Напомним, Владимир Завадский с 2018 до 2021 года командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Подмосковье. 

Ранее сообщалось, что во время специальной военной операции в Запорожской области был убит генерал-майор Сергей Горячев, который занимал пост начальника штаба 35-й общевойсковой армии. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

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Генерал Липовой раскрыл, кто войдёт в состав службы СМЕРШ
Возрождение СМЕРШ: кто и чем будет заниматься в службе
04 декабря 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В России возродили службу контрразведки СМЕРШ. Как рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, она будет работать на новых территориях по принципу советской военной контрразведки.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что в нынешних условиях возрождение службы необходимо, чтобы выявлять диверсионные группы, подрывать работу агентов СБУ (Службы безопасности Украины). Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Для наших подразделений, для наших войск служба нужна, чтобы заниматься теми же самыми функциями по выявлению диверсионных служб, агентов, которых вербуют в СБУ. Эти завербованные диверсанты занимаются подрывной детальностью, собирают информацию о наших войсках, выискивают, где и какие террористические акты можно совершить. А служба зарекомендовала себя с положительной стороны ещё в период Великой Отечественной войны. Сегодня отсутствие такой службы сказывается на порядке, на боеспособности», — отметил офицер.
Липовой подчеркнул, что в основной «костяк» службы войдут офицеры из подразделений МВД и ФСБ России.  
«Основу службы составит контрразведка, МВД, ФСБ, прокуратура. Дальше будут отбирать наиболее подготовленных, способных офицеров с других силовых структур, которые себя зарекомендовали. Но костяк будет состоять из МВД и ФСБ», — заключил он.
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В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине
NI: Россия применит истребители Су-57 против американских F-16 на Украине
04 декабря 2023, 12:51

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Военный обозреватель Майя Карлин сообщила, что ВКС РФ применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, передает The National Interest.
По информации Карлин, Су-57 может перемещать на борту до 8 ракет «воздрух-воздух» К-77М. С помощью синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество над американским истребителем F-16.

Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По его мнению, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено. 

Напомним, Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. 

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#заявление
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#сво
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В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине
Сенатор Джонсон: конфликт на Украине закончится переговорами с Россией
04 декабря 2023, 12:19

Фото: iStock/rarrarorro

Старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. Об этом сообщает The Hill.
По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено. Джонсон добавил, что перспектива таких событий ему совсем не нравится, однако таково реальное положение дел.

Сенатор отметил, что намерен не допустить отправку дополнительных средств в Киев, пока администрация американского президента Джо Байдена не решит вопрос финансирования границы между Штатами и Мексикой. Джонсон заключил, что российский лидер Владимир Путин не намерен проигрывать данный конфликт.

Ранее сообщалось, что 44% украинцев сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины.

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#украина
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FT: Залужный не появляется на встречах Зеленского с генералами
04 декабря 2023, 11:33

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по каким-то причинам больше не появляется на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Financial Times сообщает, что президент Украины недавно посетил несколько областей, которые находятся рядом с линией фронта. Владимир Зеленский встретился с генералами, но среди них не оказалось главкома Залужного. 

«На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления», — сказано  в материале Financial Times. 
Ранее сообщалось, что британский журнал The Economist считает,  что киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и противники внутри страны. Президент Зеленский видит в главкоме ВСУ Залужном конкурента. Сообщается, что у них плохие отношения, пишет РИА Новости. 

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