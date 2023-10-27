Стало известно, сколько потребуется времени для денацификации Украины после СВО

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Денацификация Украины по окончании спецоперации может занять до 20 лет. Об этом заявил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, выступая на круглом столе, приуроченном к 79-й годовщине освобождения Украины в Великой Отечественной войне.
Он отметил, что после окончания СВО Россия и украинский народ будут ещё какое-то время заниматься внесением изменений из-за большого количества людей, которые «зомбированы украинской националистической пропагандой».
По словам Мягкова, процесс денацификации будет происходить с разной скоростью, в зависимости от территории. Так, в восточной части страны она завершится достаточно быстро. А вот на западе может занять до 20 лет.
Специалист напомнил, что денацификация Германии после Великой Отечественной войны длилась более 30 лет. Он призвал готовиться к приблизительно таким же меркам.
Мягков добавил, что в настоящее время перед Россией стоит задача освободить Украину не от нацистов, как в 1943 году, а уже от неонацистов. При этом, современная идеолология киевских властей ущемляет граждан Украины по языковому, национальному и конфессиональному (после запрета канонической УПЦ) признакам.
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По словам Мягкова, процесс денацификации будет происходить с разной скоростью, в зависимости от территории. Так, в восточной части страны она завершится достаточно быстро. А вот на западе может занять до 20 лет.
Мягков добавил, что в настоящее время перед Россией стоит задача освободить Украину не от нацистов, как в 1943 году, а уже от неонацистов. При этом, современная идеолология киевских властей ущемляет граждан Украины по языковому, национальному и конфессиональному (после запрета канонической УПЦ) признакам.
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Анастасия Чинкова