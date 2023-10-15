Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО

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Погранслужба сообщила, что более 22 тысяч человек попытались незаконно покинуть Украину.
Именно столько человек задержали с февраля 2022 года при попытке незаконно выехать с Украины. Об этом рассказал представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко во время всеукраинского телевизионного марафона.
Ежедневно пограничники останавливают от 20 до 30 человек, которые незаконно пытаются покинуть Украину. С февраля прошлого года выявлено 280 преступных групп, помогавших украинскому населению в незаконном выезде из страны.
Ранее главный представитель по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что все граждане, подлежащие призыву на военную службу на Украине, должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих личных данных, включая женщин-медиков.
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«За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, пытавшихся пересечь линию границы. Еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам», — пояснил Демченко.
Ранее главный представитель по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что все граждане, подлежащие призыву на военную службу на Украине, должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих личных данных, включая женщин-медиков.
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Мария Фирсова