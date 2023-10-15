Журналист издания Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация выразил обеспокоенность безрассудными приказами, которые, по его мнению, дают украинские военные руководители, нарушая основные военные нормы. Он указал, что такие действия приводят к неудачным контрнаступлениям и значительным потерям.