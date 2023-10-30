«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ

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Потери в рядах Вооруженных сил Украины растут с небывалой скоростью, об этом пишет The Economist со ссылкой на слова украинских солдат.
«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Украинцы отметили, что русские стреляют «из всего, что есть». По их словам, помимо беспилотников, для поражения цели ВС РФ применяют артиллерию, планирующие бомбы и мины, а в критической ситуации бросают в бой диверсионные группы.
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