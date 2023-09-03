Старовойт: два украинских беспилотника обезврежены в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что два украинских беспилотника обезврежены в Курской области.
Напомним, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что один человек погиб, два ранены после обстрела ВСУ посёлка Уразово Белгородской области. В результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Уразово Валуйского городского округа погиб мужчина, получивший осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
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