ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Одессы

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
В Минобороны России заявили о нанесении массированного удара по военным и промышленным объектам в Одессе, кроме того удар был нанесён по вражеской авиабазе Канатово в Кировоградской области.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, под российский удар попала украинская авиабаза Канатово в Кировоградской области. В Минобороны подчеркнули, что все запланированные объекты поражены, таким образом, цель удара полностью достигнута.
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Элина Позднякова