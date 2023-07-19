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ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Одессы

19 июля 2023, 14:08

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России заявили о нанесении массированного удара по военным и промышленным объектам в Одессе, кроме того удар был нанесён по вражеской авиабазе Канатово в Кировоградской области.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, под российский удар попала украинская авиабаза Канатово в Кировоградской области. В Минобороны подчеркнули, что все запланированные объекты поражены, таким образом, цель удара полностью достигнута.

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#Минобороны РФ
#спецоперация
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Из-за провала контрнаступления ВСУ сменили тактику ведения боя в Запорожской области, однако они также не успешны. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
19 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Из-за провала контрнаступления ВСУ сменили тактику ведения боя в Запорожской области, однако они также не успешны. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в начале своего контрнаступления ВСУ бросали в бой тяжелую технику, переданную Украине западными союзниками. После того, как ВС РФ начали массово её уничтожать, украинские военные перешли к «мясным штурмам», то есть пехота шла на убой практически без поддержки артиллерии и без тяжелой техники.

«Сейчас у них на смену пришла новая тактика: боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны», - цитирует РИА Новости Рогова.

При этом он подчеркнул, что все вражеские атаки купируются и успешно отбиваются российскими военными.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#контрнаступление
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ВС РФ овладели ж/д станцией Молчаново в Харьковской области
19 июля 2023, 14:49

Фото: РИА Новости

Российские подразделения «Западной» группировки войск в ходе наступления на Купянском направлении смогли овладеть железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы ВСУ около Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также у Новоселовского в ЛНР. Кроме того, возле Песчаного в Харьковской области уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Таким образом, на Купянском направлении потери ВСУ составили порядка 70 человек живой силы, а также военная техника, среди которой оказалась и артиллерийская польская установка «Krab».

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#Минобороны
#спецоперация
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Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ
19 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Bilanol

Жилой дом загорелся в Судже Курской области после обстрела Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своём Telegram.
Он добавил, что осколки упавшего снаряда задели соседние дома. 

Всего зафиксировано три удара по жилым постройкам, пострадавших нет. Старовойт пообещал помочь всем жителям в восстановлении разрушенных домов. 

Вероятнее всего, целью ВСУ были автомобильная и железнодорожная станции Суджи. По предварительной версии, украинские военные вели обстрелы из реактивной системы залпового огня «Град». 

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#обстрел
#СВО
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Российский пограничный корабль уничтожил украинскую мину в районе Босфора
19 июля 2023, 13:22

Фото: istockphoto/3dalia

Российский корабль Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» во время боевого патрулирования обнаружил и уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Российский корабль ЧФ «Сергей Котов» выполнял задачи по боевому патрулированию в юго-западной части акватории Черного моря, в 180 километрах к северо-востоку от входа в пролив Босфор. Наблюдатели заметили сорванную украинскую мину в свободном дрейфе. Командиром корабля было принято решение об уничтожении смертоносного снаряда.

С борта судна в воздух был поднят боевой вертолет Ка-27. После того, как корабль отошел на безопасное расстояние, экипаж вертолета уничтожил мину огнем из пулемета.

Ранее командование ЧФ обращалось ко всем мореплавателям в этой части Черного моря с предупреждением по поводу обнаружения бесконтрольно дрейфующей мины. Уточняется, что ее установили ВМС Украины в 2022 году во время беспорядочного минирования всей прибрежной акватории.

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#мина
#корабль
#черное море
#акватория
#вертолет
#дрейф
#босфор
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Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документы
19 июля 2023, 12:40

Фото: istockphoto/3sbworld

Украинские власти эвакуируют из Харькова сотрудников и документацию. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной России части Харьковской области Василий Ганчев.
В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что к нему поступает информация, что из административных зданий Харькова грузили пакеты и коробки, которые затем увозили. Ганчев предположил, что эти действия говорят о проводимой планомерной подготовке к эвакуации. Он также допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников промышленных предприятий. Что касается проводимой эвакуации промышленного производства, то она из-за используемых украинскими властями методов больше напоминает мародерство, добавил глава ВГА.

Вооруженные Силы РФ контролируют часть территории Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью. По словам Ганчева, в подконтрольных России 29 населенных пунктах проживают около трех тысяч человек.

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#ганчев
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#власти
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#документы
#промышленность
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Доброволец рассказал, по какой причине пришёл в пункт отбора бойцов в Балашихе
19 июля 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Доброволец рассказал о занятиях в Центре подготовки контрактников в Балашихе и о тех, кто обучает бойцов.
Доброволец Дмитрий С. в обычной жизни является руководителем торговой точки известной сотовой сети, но посчитал нужным присоединиться к военнослужащим СВО. 
«Там наши братья, нужно идти защищать страну. Мой отец воевал в Афганистане», — рассказал доброволец. 
В пункте отбора бойцов в Балашихе оказывается комплексная подготовка потенциальных контрактников. 
«Подходят опытные бойцы, рассказывают, учат и делятся своим опытом», — сообщил доброволец Дмитрий С. 
Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Среди требований к потенциальным контрактникам — возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут, какая военная специальность подойдет.

Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.

Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#доброволец
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#пункт отбора бойцов
#СВО
#спецоперация
#военнослужащий
#льготы
#выплаты
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Глава ДНР Пушилин передал матери Владлена Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
19 июля 2023, 12:14

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Врио главы ДНР Денис Пушилин передал матери погибшего военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) медаль «За освобождение Мариуполя». Военкор погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва самодельной бомбы.
В своем телеграм-канале Пушилин выразил сожаление о том, что при жизни не успел передать Татарскому награду. Он отметил, что противник не смог победить Владлена на поле боя, а добрался до него подло, в результате террористической атаки. Он также добавил, что Татарский навсегда вошел в историю Донбасса и России. Во время вручения медали Пушилин выразил благодарность матери военкора Равиле Ибрагимовне.

Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку Татарского, которую на творческой встрече в петербургском кафе передала ему Дарья Трепова. По сообщению ФСБ, второй участник подготовки террористического акта — член диверсионно-разведывательной группы гражданин Украины Юрий Денисов.

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#днр
#пушилин
#татарский
#медаль
#мариуполь
#теракт
#мать
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Сальдо: ВС РФ уничтожили склад ГСМ ВСУ в Херсонской области
19 июля 2023, 12:13

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Силами группировки войск ВС РФ «Днепр» в Херсонской области в районе села Львово уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
 
Он подчеркнул, что уничтожение военной инфраструктуры ВСУ является важной задачей, и она успешно выполняется российскими силами. По словам Сальдо, необходимо препятствовать киевскому режиму в накоплении запасов вооружения и расходных материалов для него, во избежание нанесения вреда российской армии.

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#Херсонская область
#Владимир Сальдо
#спецоперация
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Мэр Одессы Труханов назвал ночную атаку на город самой масштабной с начала СВО
19 июля 2023, 11:47

istockphoto/vadimrysev

В ночь на среду, 19 июля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал эту атаку самой масштабной с начала «вторжения».
В своих соцсетях глава города назвал прошедшую ночь одной из самых ужасных. Ранее представители украинского оперативного командования «Юг» сообщили, что в одном из портовых городов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, а также топливные резервуары и погрузочное оборудование. Кроме того, сообщалось о повреждении промышленного объекта под Одессой и двух складских помещений.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные Силы России нанесли комбинированный групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, на которых готовились террористические акты против нашей страны. В частности, был атакован судоремонтный завод в Одессе, где производились безэкипажные катера. Также в Николаеве и Одессе уничтожены топливные хранилища общим объемом около 70 тысяч тонн.

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#одесса
#атака
#николаев
#оружие
#удар возмездия
#хранилище
#порт
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