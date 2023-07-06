Старший лейтенант Матюшин заявил о планах ВСУ выйти на Токмак и рассечь линию обороны РФ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Бывший старший лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин утверждает, что Украинская армия стремится сконцентрировать свои силы на отдаленных участках и нанести удар в сторону Новопрокоповки, расположенной в Запорожской области.
Об этом он заявил в интервью сайту Ura.ru.
Матюшин указал на предполагаемое направление, в котором Украинские вооруженные силы намерены нанести удар, и отметил, что у Киева существуют стратегии наступления в направлении Токмака с целью прорезать линию российской обороны.
ВС РФ отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
В ДНР заявили о начале третьей волны контрнаступления ВСУ
Рогов: утром 5 июля ВСУ могут перейти в масштабное наступление
Матюшин указал на предполагаемое направление, в котором Украинские вооруженные силы намерены нанести удар, и отметил, что у Киева существуют стратегии наступления в направлении Токмака с целью прорезать линию российской обороны.
«В связи с этим в настоящее время на том участке ведутся интенсивные работы по укреплению оборонительных сооружений, формируется дополнительная линия защиты. Это новая фронтовая линия, расположенная перед нашей первой оборонительной линией, и она активно усиливается», — пояснил Матюшин.Читайте также:
ВС РФ отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
В ДНР заявили о начале третьей волны контрнаступления ВСУ
Рогов: утром 5 июля ВСУ могут перейти в масштабное наступление
Артем Кузьмин