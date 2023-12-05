Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев, несмотря на позицию ряда стран альянса

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул, что на это решение не окажет влияние позиция Венгрии, Словакии и изменения во властных структурах Нидерландов.
Такие заявления были сделаны на фоне позиции Венгрии, власти которой открыто выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо прекратило военную поддержку Украины, ограничившись только гуманитарной помощью. В Нидерландах по итогам голосования лидирующие позиции в парламенте заняла крайне правая «Партия свободы», которая выступает, в частности, за прекращение поставок вооружений Киеву.
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Александр Бойцов