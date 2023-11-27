Столтенберг признал сложность ситуации для ВСУ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
«Мы сейчас наблюдаем интенсивные боевые действия. Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь на фоне неизменяющейся линии фронта», - прокомментировал ситуацию Столтенберг.
По его словам, задача альянса в сложившейся ситуации обеспечить Киев настолько сильной боевой позицией, насколько это возможно. Именно поэтому страны НАТО продолжают оказывать Вооруженным силам Украины поддержку.
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Евгения Парфентьева